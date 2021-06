Ammonia tumagas sa cold storage facility sa Caloocan

MAYNILA—Walang naiulat na nasaktan o dinala sa ospital kasunod ng pagtagas ng ammonia sa isang cold storage facility sa Dagat-Dagatan, lungsod ng Caloocan Miyekoles ng gabi.

Pasado alas-7:30 ng gabi nakita ang puting usok na sumisingaw mula sa gusali ng Orca Cold Solution sa Tanigue Street sa Barangay 14.

An ammonia leak reported at a cold storage facility in Dagat-Dagatan, Caloocan was contained by firefighters within less than an hour. The cause is still under investigation. 📸:John Lim pic.twitter.com/6PqhLVt9T0

Ayon sa Bureau of Fire Protection (BFP), unang inakala ng guwardiya na may sunog, pero nalamang ammonia leak na pala ito.

Agad inilikas ang mga nagtatrabaho sa gusali.

Rumesponde ang mga bombero bago mag-alas-8. Pinatay ang mga main at secondary valve na dinadaanan ng nakalalasong kemikal.

Investigators from Caloocan Fire Station said the ammonia leak was traced to a secondary valve at the 2nd floor of the 3-story facility. The valve was closed & workers were advised to avoid returning to the affected area



📸:BFP Caloocan pic.twitter.com/RC69K30vfJ