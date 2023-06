Special Olympics World Games 2023 nagsimula na, Pinoy athletes may panalo agad

BERLIN - Sa ilalim ng slogan na #Unbeatabletogether, opisyal nang sinimulan ang Special Olympics World Games 2023 sa Berlin na pinamunuan ng pangulo ng Germany na si Walter Steinmeier.

Ang Special Olympics World Games, na nagsimula nitong June 17 at magtatapos sa June 25, ay salpukan ng Special Olympics athletes na nagmula pa sa 190 na bansa para 26 na uri ng sports.

Ang Pilipinas ay binubuo ng 17 delegasyon na may walong atleta.

May Panalo Na Agad

Sa unang mga araw ng kompetisyon, pumasok agad sa medal tally ang Pinoy athletes. Nakasungkit agad sila ng dalawang ginto sa swimming competition, isang gold sa 50 meter run for women at isang silver naman sa sport na Bocce nitong June 21 at 22.

Sina Princess Feliz Garcia sa Women's Backstroke at Noel Celwyn Cartera sa Men's Backstroke ang nakakakuha ng gold medals. Nakasungkit din ng gintong medalya si Flordeliza Baento sa 50 meter run for women. Samantalang silver medalist naman si Therese Tingson sa Women's Bocce, at 4th placer naman si Roben Conanan sa Men's Bocce.

Opening Day

Mahigit na 50,000 manonood ang dumagsa sa Berlin nitong Linggo para mainit na tanggapin ang delegasyon mula sa iba't ibang bansa,

Sa makulay na opening show ipinaabot ang mensahe ng tunay na Olympic spirit tulad ng inklusyon, inspirasyon at sandigan sa isa't-isa.

Dito ramdam ang mensaheng, mas matibay ang isang lipunan kung lahat ay magkakasama, may kapansanan man o wala.

"People are friendly, if you need something, they always gonna help you Go for Kamille! We hope you win!" mensahe ng kanyang pamilya at mga kaibigan mula Spain at Finland.

Pinangungunahan ang Philippine delegation ng Olympian at eight-time SEA Games Gold medalist at ngayo'y national chairperson at pangulo ng Special Olympics Pilipinas na si Akiko Thompson-Guevara.

Philippine delegation

Ayon sa Pinoy athletes, magandang ang karanasan nila sa Bad Dürkheim sa mga unang araw nila sa Germany.

“Talaga pong VIP treatment sa aming mga Pinoy sa mga preparasyon at naging emosyonal kami duon sa huling selebrasyon, sila po nag-iiyakan, kami naman po naluluha kasi po damang dama namin ang welcome sa mga Pinoy na atleta. Goal ko ay mai-guide at ma-develop pa ang aking atleta at ipakita na ang Pinoy atleta ay tunay na manok ng bayan," sabi ni Jo-Fhrey Parcarey, Unified Partner.

“Very accommodating ang Germans, at home na at home kami,” sabi ni Christine Guimbaolibot,Unified Partner.

