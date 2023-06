MMDA nais buksan ang motorcycle riding academy ngayong taon

Nagpaliwanag ang pamunuan ng Metropolitan Development Authority (MMDA) sa naantalang pagbubukas ng itinatayo nitong Motorcycle Riding Academy na sa orihinal na plano ay bubuksan dapat sa una o ikalawang quarter ng taong 2023.

Sabi ni MMDA Chairman Romando “Don” Artes, nagtipid kasi ang ahensiya sa paggastos sa pagtatayo ng naturang academy.

“Ito po ay dahil tayo ay nagtipid sa pondo ito pong paggawa nito ay by administration - meaning MMDA personnel ang gumawa nito, bumili lamang tayo ng materyales….hindi na po natin ito kinontrata para malaki ang matipid,” sabi ni Artes.

Ayon pa kay Artes, kasama sa pagtitipid ay ang paggamit ng mga lumang container van na magsisilbing classroom na hiningi lang din aniya sa ilang LGU.

“Yung pong classroom na atin pong gagawin - wala po tayong halos ginastos ‘dyan dahil nanghingi lamang po tayo ng dating quarantine facility na siya po namang iko-conver natin into classroom kaya konting-konti na lang po magagastos natin instead na malaking cost dahil hindi na po tayo magpapatayo ng bago,” dagdag pa ni Artes.

Sabi ni Artes, may laking tinatayang 100 meters ang mga gagamiting classrooms na kayang tumanggap ng nasa 60-80 estudyante.

Wala din aniyang gagastusin ang MMDA sa paggamit ng lote na pinagtatayuhan ng academy sa Doña Julia Vargas Avenue sa Pasig City dahil libre itong ipagagamit ng GSIS hanggat hindi pa nila ito kailangan.

Kumpleto aniya sa kailangang pasilidad ang academy gaya ng pagkakaroon ng clinic, comfort rooms at dining area para sa mga estudyante.

Umaasa ang MMDA na mabubuksan na ang Motorcycle Riding Academy na ito sa ikatlong quarter ng taon.

Ayon kay Artes, libre ang pag-aaral sa academy na target maserbisyuhan ang lahat ng mga motorcycle rider na nais matuto ng tamang pagmo-motorsiklo.

Kasama sa bibigyang prayoridad aniya ang mga delivery riders mula sa ibat-ibang ride hailing app at lahat ng makatatapos ng pag-aaral ay makatatanggap ng certificate na maaring magamit sa paghahanap ng trabaho o pagpaparehistro ng kanilang motorsiklo.

“Ang purpose po nitong academy ay magkaroon ng refresher course ang ating mga motorcycle riders - apat po kasi yung covered ng curriculum na ito …1 is yung reorientation nila sa traffic rules, second is yung discipline sa kalsada, 3rd is yung riding skills na kailangan po nilang matutunan para iwas aksidente at pang-apat po is yung basic response po in case of emergency,” sabi ni Artes.

Umaasa din ang MMDA na magiging malaking tulong ang pagkatuto ng mga riders sa academy para maiwasan ang patuloy na pagdami ng aksidente sa motorsiklo.

Tatagal nang 2-araw ang pag-aaral para matapos ang ilalatag na curriculum ng MMDA.

Nakikipag-usap na rin ang MMDA sa TESDA para maisama sa kanilang curriculum ang motorcycle riding course.