Health workers nagprotesta para sa P33,000 entry-level na sahod

Nagdaos ng kilos-protesta sa harap ng Philippine Heart Center ang ilang health workers nitong Biyernes. Vivienne Gulla, ABS-CBN News



MAYNILA -- “Living wage, hindi libing wage.”

Ito ang panawagan ng mga health worker na nagdaos ng kilos-protesta sa harap ng Philippine Heart Center nitong Biyernes ng tanghali habang nakahiga sa sahig, nakataas ang kamao, at may hawak na placard.

Isang buwan bago ang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr., hiniling ng mga manggagawa sa health sector na itaas ang sahod nila, nagtatrabaho man sa pribado o pampublikong ospital, at ilagay ang entry-level salary sa hindi bababa sa P33,000 kada buwan.

“Tumaas na lahat ang mga pangunahing bilihin, at inflation rate tumaas, at hindi na kaya ng ating health workers… Kailangan na talaga nilang itaas ang sahod ng ating health workers. Kung kailangan doblehin… para manatili ang health workers dito sa ating bansa,” sabi ni Alliance of Health Workers National president Robert Mendoza.

“May pondong pagkukunan para sa Maharlika fund, pero bakit yung sahod namin, parang napakahirap ibigay?” dagdag ni Philippine Heart Center Employees Association-Alliance of Health Workers president Salome Ejes.

Noong nakaraang SONA, sinabi ni Marcos na gagawin ng administrasyon ang lahat para mapabuti ang kapakanan ng mga doktor, nurse at medical frontliners sa bansa.

Pero ayon kay Mendoza, hindi pa nila ito ramdam sa ngayon.

Sa darating na SONA, gusto aniyang marinig ng mga health worker ang pagbibigay prayoridad ng administrasyon sa sektor ng kalusugan, sa pamamagitan ng paglalaan ng mas malaking budget para rito.

“’Yung rekomendasyon natin ay 10 percent of the gross domestic product ang ilaan na budget sa kalusugan, para maayos natin ‘yung kakulangan sa equipment, kakulangan sa health workers at iba pang pangangailangan... Currently hindi pa siya umaabot sa 3 percent, at talagang kulang na kulang,” ani Mendoza.

“Dapat talagang paglaanan ng budget para makumpleto yung sinasabi nilang 1 nurse is to 12 patients. Dapat ito talaga ang ratio para magkaroon tayo ng quality nursing care sa ating mga pasyente. Ngayon ang ating nurses ay nagha-handle ng 1 nurse is to 60 patients, is to 120. May isa pang nurse, buong ward sa kanya. Overworked, underpaid talaga ang ating nurses,” dagdag niya.

'DAGDAG TRABAHO'

Naglabas naman ng agam-agam si Ejes sa panukala ni Health Secretary Teodoro Herbosa na pansamantalang mag-hire ng nursing graduates na hindi pa pumapasa sa board para punan ang kakulangan sa tao sa mga ospital ng gobyerno.

“Makakadagdag ito sa bigat ng trabaho ng mga nurse na may lisensya, kasi sila ay babantayan, sila ay tutulungan. Babagsak po ang kalidad ng… pagbibigay ng magandang care sa patient. Kaya sana pag isipan pong Mabuti ni DOH Sec. Herbosa ang kanyang mga hakbang bago gawin ito,” ani Ejes.

“On the contrary, if you are a government nurse and you have so much patience, ang laki ng may assistant ka. Ang laking tulong nun, gagaan ang trabaho mo,” tugon naman ni Herbosa.

Magdaraos muli ng mga rally ang grupo ng mga health worker sa mga susunod na linggo at sa mismong araw ng SONA ni Pangulong Marcos Jr. May panawagan naman sila sa mga pulis na magbabantay sa mga rally gamit ang mobile command center at drones na may high-resolution cameras at facial recognition capacity.

“Kailangan talaga magkaroon ng peaceful activities sa rally. Ok lang yun for security sa ating lahat. Pero sana hindi gamitin sa kung ano pang issues at kanilang pagre-redtag. (03:20) Dapat hindi i-red tag ang mga health worker dahil legitimate naman ang panawagan ng health workers,” sabi ni Mendoza.

Nauna nang tiniyak ng hepe ng NCRPO na hindi ito gagamitin sa profiling.

“There will be no profiling of course, this is just for monitoring of this event and for assisting and deciding for immediate actions kung ano ang kailangan,” sabi ni NCRPO Chief Police Major General Edgar Alan Okubo noong Huwebes.