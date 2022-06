QC nasa moderate COVID-19 risk level na, ayon sa LGU

MAYNILA – Nagpaalala ang Quezon City government sa publiko nitong MiyerkOles na patuloy pa ring magpanatili ng minimum health standards at mag-ingat sa banta ng COVID-19.

Sa post sa social media page nito, sinabi ng QC local government unit (LGU) na nasa moderate risk level ang lungsod mula sa low risk, batay sa datos ng OCTA Research.

Tumaas na kasi ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa lungsod. Nasa 50 na ang average daily cases sa linggong ito kumpara sa 32 noong nakaraang linggo.

Mula sa 3.0% ay nasa 4.0% na rin ang positivity rate o ang porsyento ng nagpopositibo sa mga nagpapa-test para sa coronavirus.

Umakyat din anila ang reproduction number sa lungsod sa 2.20 sa linggong ito mula 1.91.

