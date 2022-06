MAYNILA - Muling nanawagan si Sen. Pia Cayetano at ang isang grupo ng mga doktor kay Pangulong Rodrigo Duterte na i-veto ang vape bill na anila'y nagpapanggap lang bilang health bill.

Sabi ni Dr. Rizalina Gonzalez, Chairman ng Philippine Pediatric Society, sa halip na umusad, paatras ang nilalaman ng "Vape Bill.”

"Sa gitna ng pandemya, may bagong bill na inilalabas na dapat ang iniisip natin health promotion. Kung babasahin mo at matino ang utak mo, naiintindihan mo ang nangyayari sa tobacco control. Lahat, nag-retrogress. In-allow ang flavor. Ibinaba ang age. Ibinigay ang regulation sa DTI. 'Yun ba ay health promotion?" ani Gonzalez.

Sabi naman ni Cayetano na siyang tumutol sa bill sa Senado, talagang pinalalabnaw ng Vape bill ang kasalukuyang Sin Tax Law.

"It was a bill masquerading as a health bill. It was never a health bill. It was a bill to promote the vape and smoking industry. Kunyari pa," sabi niya.

"Niloloko nila mga tao. 'Yun ang totoo nun. This bill is fooling the Filipino people. Either bobo ka or niloloko mo kapwa mo Pilipino kung sasabihin mo na nakabubuti itong batas na ito sa mga Pilipino," dagdag pa niya.

Sabi ni Cayetano, Enero 2022 nang maipasa ang panukala pero hanggang ngayon ay hindi pa rin naipapadala sa Malacañang at nananatiling naka-pending sa secretary general ng Kamara.

Nanawagan siya sa papasok na administrasyon na kung aabutan nila na naka-pending ang Vape Bill ay i-veto ito ni President-elect Ferdinand Marcos Jr.

Sabi naman Dr. Ulysses Dorotheo, Executive Director ng Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA): "Backward po itong vape bill. It is a disguise bill, masquerading. Fake po siya, hindi siya totoong regulatory bill but a fake regulatory bill."

Kabilang sa tinututulan ni Cayetano at mga doktor sa Vape Bill ay ang pagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Trade and Industry na mag-regulate ng vape.

Anila, dapat ay sa Food and Drug Administration ito, sang-ayon sa kalalabas na desisyon ng Korte Suprema.

Tutol din sila na ginawang 18 years old ang pinapayagang bumili ng vape sa halip na 21 years old.

At kinokontra nila ang pagpayag sa paggamit ng iba't ibang flavor sa vape na mas nakahihikayat sa isang indibidwal na mag-vape. Dapat anila ay orignal at menthol flavor lang.

Paniniguro naman ni Dr. Maricar Limpin ng Philippine College of Physician, sakaling lagdaan ng pangulo ay handa silang dumulog sa Korte Suprema para kwestyunin ang constitutionality nito.

