May "chilling effect" ang utos ng gobyerno na ipa-block sa mga telco ang website ng mga grupong iniuugnay sa terorismo, kasama ang ilang independent media organization, sabi ngayong Huwebes ng editor ng isa sa mga nasabing na-block na site.

Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Bulatlat Associate Editor Danilo Arao na kung na-block ang kanilang website, posibleng mangyari rin ito sa iba pang media organization na kritikal sa gobyerno.

"May dahilan para mag-alala sa kapakanan ng aming pamilya at aming mga kasama sa Bulatlat, lalo na rin sa mga sumusubaybay sa nilalaman ng aming publication. Sa kabilang banda, nandiyan din ang pangamba para sa media sa pangkalahatan," ani Arao, na nagtuturo rin ng journalism sa University of the Philippines.

Para naman kay Altermidya board member Raymund Villanueva, ang ginawang hakbang ng pamahalaan ay hindi umpisa ng media crackdown dahil matagal na aniya itong nangyayari.

Magugunitang iniutos ng National Telecommunications Commission (NTC) ang pagpapa-block ng access sa websites ng halos 30 entities na may kaugnayan umano sa mga komunistang grupo, alinsunod sa pakiusap ng National Security Council (NSC).

Pero nadamay rin sa pag-block ng website ang ilang independent media tulad ng Bulatlat at Pinoy Weekly, at progresibong grupo gaya ng Pamalakaya.

Nangangamba ang National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) na sunod na mapuntirya ang mainstream media.

Naniniwala si incoming National Intelligence Coordinating Agency chief Ricardo de Leon na hindi pagbibigyan ng NTC ang hiling na pag-block ng website kung hindi ito suportado ng ebidensiya.

Sa hiwalay na panayam, kinundena ni NUJP President Jonathan de Santos ang hakbang ng NTC, na naging gulatan at hindi aniya dumaan sa due process dahil hindi nagkaroon ng pagkakataon ang alternative media na ilatag ang kanilang panig.

Para kay De Santos, malabo ang basehan ng hakbang dahil hindi designated groups na konektado sa terrorist groups ang media groups.

Iginiit ni De Santos na mahalaga ang papel ng alternative media sa demokrasya dahil nasasaklaw nila ang mga isyung hindi nababantayan ng mainstream at commercial media.

Hindi rin umano maituturing na pagsuporta o pag-anib ang pag-cover ng alternative media sa isyu ng ilang sektor.

"Kung titingnan natin ito as a test case o parang pang-umpisa, na puwedeng gawin ng gobyerno na sasabihin lang nila na parang kalaban ng gobyerno ang site na ito o kalaban ng gobyerno ang grupong ito, therefore tanggalan natin ng public access," ani De Santos, "napakadali nang tumalon niyan sa ibang websites, puwede nang gamitin niyan sa mainstream [media]."

Inupakan ng Human Rights Watch ang utos na pag-block sa website ng ilang media at civil society group.

Ayon sa grupo, pagtatangka itong kontrolin ang kalayaan sa pamamahayag ng media outlet.

Wala namang naipakitang ebidensiya anila ang gobyerno para patunayan ang paratang na may kinalaman ang mga grupo sa mga komunista.

Hindi rin dapat nagpapagamit sa politika ang NTC at dapat ay igalang nito ang press freedom.

Hinimok ng Human Rights Watch ang Kongreso na repasuhin ang Anti-Terrorism Law.

Tinawag ng Communist Party of the Philippines (CPP) na lantarang censorship ang utos ng NSC na i-block ang kanilang website.

Ayon kay CPP Spokesperson Marco Valbuena, desperadong hakbang ito para i-censor o salain ang online criticism at dissent.

Ani Valbuena, 7 lang sa websites na nasa listahan ng NSC ang opisyal na konetkado sa CPP at National Democratic Front of the Philippines.