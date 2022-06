MAYNILA - Isinagawa na sa mga paaralan sa Morong, Rizal ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga estudyanteng edad 5 hanggang 11 bilang paghahanda sa in-person classes.

Ayon sa rural health unit ng Morong, layunin ng school-based immunization na maparami ang estudyanteng protektado sa COVID-19.

Nagsimula ang pagbabakuna noong Lunes sa Calero-Lanang Elementary School at Caniogan Elementary School, sinundan ng Bombongan Elementary School noong Martes, at Maybancal Elementary School nitong Huwebes.

Magpapatuloy ang pagbabakuna sa iba pang mga eskwelahan sa hanggang sa susunod na linggo.

Hunyo 24, 2022 (Biyernes)

Tomas Claudio Memorial Elementary School

Roman Tantiongco Memorial Elementary School

Hunyo 27, 2022 (Lunes)

Lagundi Elementary School

Pulong Kumanoy Elementary School

Hunyo 28, 2022 (Martes)

San Guillermo Elementary School

Hunyo 30 (Huwebes)

Yapak Elementary School

Talaga Elementary School

Maaari ring sumabay para kumuha ng bakuna ang mga magulang o guardian ng estudyante.

Umabot na sa 96 porsyento ang nabakunahang edad 5 hanggang 11 sa Morong.

Sa Tagaytay City naman, lumampas na sa target ang mga nabakunahang edad 5 hanggang 11 kontra COVID-19.

Sa datos mula sa Department of Health-Calabarzon, umabot na sa 102 porsyento ng target na 9,662 bata ang nabakunahan sa lungsod.

Nasa 5,213 o 54 porsyento ang may first dose, habang 4,680 o 48 porsyento ang may second dose.

Nasa 10,736 ang kabuuang populasyon ng edad 5 hanggang 11 sa Tagaytay.

Bukod sa Tagaytay at Morong, mataas din ang vaccination rate sa naturang age group sa General Trias (90 porsyento), ganon din sa Los Baños, Laguna (93 porsyento).

Samantala, wala pang schedule ng rollout ng booster shot sa mga menor de edad sa Calabarzon region.

KAUGNAY NA BALITA