Kaarawan ni St. John the Baptist ipinagdiwang ng Quiapo Church

MAYNILA — Ipinagdiwang ng pamunuan ng Quiapo Church ngayong Huwebes ang kaarawan ng kanilang patron na si San Juan Bautista.

Sa Biyernes pa talaga ang kaarawan ni San Juan Bautista o St. John the Baptist, ayon kay Fr. Douglas Badong, ang Parochial Vicar ng Minor Basilica of the Black Nazarene, pero inurong nila ang selebrasyon dahil makakasabay nito ang paggunita sa Feast of the Sacred Heart.

Bilang bahagi ng selebrasyon, nagkaroon ng mga prusisyon na umikot sa mga komunidad sa paligid ng Quiapo.

Mala-fiesta ang prusisyon kung saan may banda, sumayaw ang mga lumahok na nakasuot ng makukulay na damit, at may mga naka-costume ding giant papier-mâché puppet.

"Dalawang taon na nag-fiesta kami na sa loob lang ng simbahan.

Siyempre, kakaiba. 'Yung mga organization, buhay na buhay ulit dahil sa mga fiesta. Masarap, masaya 'yung pakiramdam na nakakabalik tayo sa mga gawain natin kahit under new normal," ani Badong.

"Ang patron na si San Juan Bautista, nagpapaalala na tayo ay pinagpapala ng Diyos. At pinapaalala rin sa tao na walang malas, walang problema, walang taong ipinanganak para magbigay ng problema at sumalo ng problema. Kundi lahat ay ipinanganak ayon sa kagustuhan ng Diyos, sa plano ng Diyos dahil lahat ay biyaya ng Diyos," dagdag niya.

Isang misa ang pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula nitong tanghali.

Alas-6 ng gabi ngayong Huwebes ang huling misa at magkakaroon ulit ng prusisyon.

Nakikiusap ang pamunuan ng Quiapo Church sa mga debotong lalahok sa aktibidad na sumunod pa rin sa health protocols.

