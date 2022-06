4th OFW Congress sa Madrid, dinagsa

MADRID - Pitong daang Pilipino na galing pa sa malalayong lugar gaya ng Tenerife, Las Palmas, Bilbao, Barcelona at Tarragona ang dumalo sa 4th OFW Congress ng Philippine Embassy sa Madrid.

Ito ang kauna-unahang big event ng embahada mula nang magsimula ang pandemya. Pinilahan at dinagsa ang buong araw na serbisyo ng Department of Tourism, SSS at POLO-OWWA.

“Nandito ako nakapila para i-update ko yung aking SSS number, kasi it’s been 14 years na hindi ko siya na-update,” sabi ni Jackie Lou Cabrera, dumalo sa OFW Congress.

“Kasi sa Monday to Saturday may trabaho, so Sunday is open siya, so everything will be entertained sa requirements ng Embahada natin sa Pinas,” sabi ni Mary Ann Gabino, nagpa-verify ng dokumento.

Sa unang pagkakataon, nagkaroon din ng outreach ang LTO, ito’y para magbigay ng serbisyo sa pag-renew at pagduplicate ng Philippine driver’s license.

“For the first time in Europe, for the first time is Spain, the Political Section of the Philippine Embassy was able to invite, to import LTO and give services to our Kababayans here in Spain,” sabi ni Monika Limbo, Consul, Philippine Embassy sa Madrid.

Ang magandang balita, maaari nang i-convert ang Philippine license sa Spanish license. Ito ay bunga ng kasunduan na pinirmahan ng Spanish government at ng Embahada ng Pilipinas sa pangunguna ni Ambassador Philippe Lhuillier.

“Iko-convert nyo yung lisensya nyo sa Pilipinas when you have the license below 2010. So privilege natin bilang Pilipino na makakuha ng lisensya dito na hindi na mag-e-exam,” sabi ni Sancel Damonsong, nagpa-duplicate ng lisensya.

Isa rin sa highlight ng okasyon ang Gawad Ambassador Philippe J. Lhuillier 2022 na may dalawang kategorya: Pamamalagi Award at Paglingkod Award.

Inilunsad din ang The Overseas Filipino Guidebook na magsisilbing reference manual ng mga Pilipino sa Spain.

Hindi rin nawala ang palabas ng Pinoy talents, pagkaing Pilipino, business at services booths. May pa-raffle at kasama ang ABS-CBN star na si Sofia Andres sa nag-abot ng mga premyo.

Sinabay na rin sa okasyon ng komemorasyon ng ika-124 anibersaryo ng Deklarasyon ng Araw ng Kasarinlan.

Umaasa ang Filipino community na ipagpapatuloy ang magagandang proyekto ng Philippine Embassy sa Spain sa pamumuno ni Lhullier.

“Marami siyang nagawa dito sa Madrid at napaligaya niya ang mga Pilipinong nandito ngayon,” sabi ni Ana Flor Mufar Lagata, AMFIL association.

“Ako sa Embassy, I’m just a name but all of you, dito sa abroad, from Spain, every part of the world, ay tunay na ambassadors ng Pilipinas and you deserve more,“ sabi ni Lhuillier.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.