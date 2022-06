DAVAO CITY – Kinumpirma ng Davao City Police nitong Miyerkoles na nakatakas ang tatlong bilanggo ng Sasa Police Station noong huling linggo.

Ayon sa tagapagsalita ng Davao City Police na si Police Maj. Maria Teresita Gaspan, patuloy ang imbestigasyon nila kaugnay sa insidente noong Hunyo 16 ng madaling araw.

Sa ngayon, ang alam pa nila ay gumamit ng lagari ang mga lalaking detainee para sirain ang rehas at tuluyang makaeskapo.

Inaalam pa ng pulisya kung bakit nakapuslit ng lagari ang mga detainee at kung bakit hindi napansin ng jailer ang insidente.

Pawang may kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang tatlong lalaki.

Ayon kay Gaspan, may impormasyon na rin ang DCPO na nakalabas na ng lungsod ang mga tumakas na detainee.

Na-relieve na sa pwesto ang station commander at ang jailer, habang pumalit naman bilang hepe ng police station si Pol. Maj. Jose Rodrigo Mendoza.

"Lesson learned na rin ito sa lahat ng police station para wala na talagang mangyayaring ganyan. And they will face administrative liability in case kung may makitang lapses on their part," ani Gaspan. – Ulat ni Hernel Tocmo

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC