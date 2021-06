TINGNAN: 2 nasagip na Philippine deer sa Leyte

Naibigay na sa pangangalaga ng Community Environment and Natural Resources Office sa Palo, Leyte ang dalawang Philippine Deer, isang buwan matapos masagip sa bayan ng MacArthur sa nasabi ding probinsiya. Larawan mula sa DENR Eastern Visayas

Dalawang nasagip na Philippine Deer ang naibigay na sa pangangalaga ng Community Environment and Natural Resources Office sa Palo, Leyte.

Ang mga usa ay naiturnover ng Kapitan ng Barangay Lanawan sa MacArthur, Leyte na si Michael De Luis.

Ayon kay De Luis, ang mga usa na kilala rin sa local name nitong “bugsok” ay nasagip ng Tribong Mamanwa sa isang "awang" o trapping pit na ginagamit ng mga residente sa bukid para makahuli ng hayop para sa kanilang pagkain.

Sabi ni De Luis, ang pagkakasagip sa mga usa ay bunga na rin ng kanilang regular na ginagawang information and environmental awareness campaign para malaman ng mga residente ang mga batas na nagproprotekta sa wildlife.

Napag-alamang noon pang Mayo nasagip ang dalawang usa pero dahil nagkasugat ang mga ito mula sa pagkakabitag, inalagaan muna ito ng kapitan ng barangay saka ibinigay sa kustodiya ng Regional Wildlife Rescue Center sa bayan ng Palo nang gumaling na ang mga sugat.

Ayon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR), aalagaan muna nila ang dalawang Philippine Deer at ibabalik din sa kagubatan kung maging malusog na ang mga ito.

Paalala ng DENR sa publiko na ang Philippine Deer ay kabilang sa mga endangered na mga hayop. Batay sa Republic Act 9147, ipinagbabawal ang pagpatay, pananakit, pangongolekta, pagbebenta at pagbiyahe ng anumang wildlife species na itinuturing na endangered at nanganganib na maubos.

- Ulat ni Sharon Evite

