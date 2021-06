QC pinakamaraming nabakunahan sa isang araw sa Metro Manila

People get their COVID-19 vaccine jabs inside the Araneta Coliseum vaccination facility in Quezon City on May 15, 2021. The facility which opened today and will run until May 21, aims to inoculate at least 1,000 residents with AstraZeneca vaccines. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nakapagbakuna ang Quezon City ng 41,826 sa loob ng isang araw nitong Martes, ang pinakaraming bilang sa buong Metro Manila sa isang araw, ayon sa lokal na gobyerno.

Nasa 646,043 naman na ang nabakunahan sa lungsod, o mahigit 30 porsiyento ng total target na 1.7 milyon, ayon sa huling tala ng QC government nitong Martes ng umaga.

Mayroong 50 vaccination sites sa lungsod, ang pinakamaraming bilang sa Metro Manila. Kabilang sa ginagamit bilang vaccination sites ay ang mga mall, ospital, clubhouse, barangay hall at ang City Hall compound.

Ayon kay QC Mayor Joy Belmonte, balak din niyang maglagay ng mga bus na vaccination sites sa labas ng palengke dahil marami sa mga nagtitinda rito ay nagsasabing kinakapos sila sa oras para magpabakuna.

Naniniwala naman si QC Task Force Vax to Normal co-chair Joseph Juico na kayang mabakunahan ang mahigit 1.7 milyon ngayong taon basta't stable at sapat ang vaccine supply na ibibigay sa lungsod.

Ngayong araw ay paubos na rin ang supply ng bakuna sa Quezon City pero sinabi ni vaccine czar Secretary Carlito Galvez Jr. na may darating na suplay sa bansa sa Huwebes.

Nanawagan naman si Iloilo Mayor Jerry Treñas ng karagdagang alokasyon ng bakuna at ikinumpara niya ang Western Visayas sa QC.

"We are a region of about 8 million people. Ang Quezon City is a city of 3 million. Ang nabigay na bakuna dyan sa QC is already 600,000. Ang nabigay dito sa amin 300,000 lang, anong equitable distribution dyan?" aniya sa ABS-CBN Teleradyo.

Nauna nang sinabi ng gobyerno na prayoridad ang pagbabakuna sa Metro Manila at 8 ibang economic hub sa bansa.

