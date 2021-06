'Vaccine Express' ng OVP target magbakuna ng 5,000 tsuper, delivery riders

MAYNILA — Nasa 5,000 tricycle at pedicab drivers, maging mga delivery riders, ang target mabakunahan sa 2 araw na "Vaccine Express" initiative ng Office of the Vice President sa CCP Complex sa Maynila.

Sa tulong ng mga volunteer doctors, nurses, at medical students, nagawa ang Vaccine Express para sa mga tsuper na kabilang sa A4 category.

Nagsimula ang programa nitong Martes.

Dahil umaasa sa arawang kita, kakaunti umano sa mga tsuper ang pumipila sa mga vaccination sites kaya ginawa ang Vaccine Express para mabilis silang mabakunahan at puwede pang pumasada.

"Kagaya po ng day 1 marami ang nagpunta. Kaya mga TODA, kasi di ba sila lagi yung nasa kalsada. So very prone po sila at exposed sila at yung mga sinasakay nila. Pero at the same time, inuuna nila yung mga trabaho nila kaya hindi sila nagpupunta sa vaccination sites. Hind sila pumipila kaya sila po yung inuna natin," sabi ni Jill Javiniar, head ng OVP Angat Buhay program.

Si Ricardo Ortega, diretso pasada pa matapos magpabakuna kaya natuwa siya sa mabilis na proseso.

"Mabilis naman maganda naging proseso. Dapat kahapon pa ako dito, kaya lang siyempre kailangan natin ng income. Para sa akin, para sa pamilya ko na rin," sabi ni Ortega.

Kabilang din sa nagpabakuna ang tricycle driver na si Philip Abanico.

Laking pasalamat niya dahil bukod sa proteksiyon kontra COVID-19, nabigyan pa siya P500 gas card na incentive na binibigay sa lahat ng magpapabakuna.

"Tulong din po ito sa akin, kasi yung dalawang araw tatlong araw hindi na ako magpapagasolina kasi P500 daw po eh," sabi ni Abanico.

