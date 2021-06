Mga kinasuhan sa Davao City dahil sa COVID-19 protocol violation higit 7,000 na

DAVAO CITY — Umabot na sa 7,380 ang bilang ng mga kinasuhan sa lungsod na ito dahil sa paglabag sa sari-saring protocol kontra COVID-19.

Sa datos ng Davao City Public Safety and Security Command Center (PSSCC), sa kabuun ay nakadampot sila ng 73,440 protocol violator mula noong Mayo 16, 2020 hanggang Hunyo 19, 2021.

Higit 7,000 dito ang ganap na inireklamo.

Kabilang sa mga kasong isinampa ang paglabag sa Davao City Ordinance No. 0307-20 o Face Mask Ordinance at Republic Act 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act.

Sa higit 70,000 na nahuling lumabag sa protocols, pinakamaraming nasisista sa di pagsusuot ng face mask, face shield, hindi pagsunod sa physical distancing, at pagkakaroon ng mass gathering.

Ang ilan, nadampot sa paglabag sa curfew at pamemeke ng RT-PCR test.

Nasa modified enhanced community quarantine (MECQ) ang Davao City hanggang sa Hunyo 30 dahil sa nararanasang COVID-19 surge ng lungsod.

—Ulat ni Hernel Tocmo