Dagdag-bakuna kontra COVID-19 at ventilator, hiling ng ilang lalawigan

MAYNILA - Umapela ng dagdag na bakuna at mga ventilator kontra coronavirus disease (COVID-19) ang ilang lalawigan sa bansa sa gitna ng tumataas na kaso ng sakit sa kanilang mga lugar.

Sinabi ng probinsiya ng Albay na hindi sapat ang COVID-19 vaccines na dumarating sa kanilang lugar kahit para lang ito sa vulnerable sectors.

Kaya naman si Gov. Al Francis Bichara, nanawagan ng dagdag na alokasyon lalo’t halos kalahati sa 4,000 COVID-19 cases sa kanilang probinsiya ay aktibo.

"Ang dumating sa amin is 6,000 plus – vials ‘no; pero ang dapat bakunahan namin ay 46,000 from A1 to A4. Nagkakaroon ng local transmission lalo na iyong mga government personnel at saka iyong mga sa mga bangko, iyong mga tellers, iyong cashier, iyong mga essential workers,” ani Bichara.

Patuloy ring nananawagan ng dagdag na bakuna ang alkalde ng Iloilo City.

Ayon kay Iloilo Mayor Jerry Treñas, nasa 66,000 lang ang natanggap na COVID-19 vaccines ng lungsod mula sa inilaan na 84,000 doses para sa kanila.

"I don't know where the 17,000 doses went. Sumulat ako kay (DOH-Western Visayas director Emilia) Monicimpo, walang sagot sa'kin… Alam ko sa NCR, ang dami-daming bakunang binibigay diyan. Sa amin, 2,800! Tapos sasabihin pa nila, kalahati lang magamit mo! Bakit ang palagay ng mga secretary natin ang NCR Plus 8 lang ang Pilipinas. Pilipino rin ako,” ani Treñas.

Hindi rin umano ramdam ang tulong ng One Hospital Command Center roon.

Bukod sa kulang na health workers, kulang din sa mga ventilator, high flow oxygen cannula pati mga gamot kontra COVID-19.

Tiniyak naman ng Malacañang na kasama sa prayoridad ng gobyerno sa pagbabakuna ang mga lugar na may mataas na COVID-19 cases.

“We will address that.. So ‘wag po kayo mag-alala. The President has ordered equitable distribution Ibig sabihin ang priority na po natin is Metro Manila plus 8 plus 10. Yung plus 10 areas are the areas na nakaka-experience po ngayon ng surges,” ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Dumating naman sa Cagayan de Oro City ang dagdag na 35,100 na bakuna, bukod sa dumating na 120,000 doses noong Martes. Pero ayon kay CDO 1st District Rep. Rufus Rodriguez, kulang din sa respirators ang siyudad.

“Kailangan talaga ng respirators and that is why I have written to Sec. Duque and Nograles immediately. And this time, there was an answer already Kabayan, they have acknowledge receipt of my letter request for 24 ventilators from the DOH IATF,” ani Rodriguez.

Nasa 4 milyong COVID-19 vaccine doses pa ang inaasahang darating sa Pilipinas bago matapos ang Hunyo.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News