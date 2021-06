Container van, nahulog sa CAVITEx

MAYNILA - Inabot ng pasado hatinggabi ang pagtanggal sa container van na nahulog sa gilid ng kurbada ng tulay sa CAVITEx Road papunta ng Las Piñas at Bacoor City, Cavite noong Martes.

Naglalaman na mga airconditioning unit ang container van na tumagilid at tumaob sa damuhan ng kurbada bago mag-alas-4 ng hapon.

A container van fell off the curb bridge from Cavitex going to Las Piñas & Bacoor at 3:55pm. No one was hurt. The toll road reports it is still being removed as of 11pm.



📸:Odhey Zubieto pic.twitter.com/4f4ESdFvWq