Babaeng suspek sa pagpatay sa mga Absalon, arestado sa Masbate

Nasa kustodiya ng pulisya ang isang 22-anyos na babaeng suspek sa pagpatay sa magpinsang Absalon sa Masbate City nitong Hunyo 6.

Ayon sa Bicol PNP, hinuli sa Brgy. Cabungahan sa bayan ng Cawayan nitong Martes ang babae sa bisa ng arrest warrant dahil sa kasong murder.

Ang suspek ay anak umano ng isang “Manong/Julio” may mataas na katungkulan sa isang rebeldeng grupo na nakatuon ang operasyon sa Masbate.

Patuloy pang pinaghahanap ang kinaroroonan ng iba pang sangkot sa nasabing krimen.

"Nais rin naming ipaabot ang aming pasasalamat sa miyembro ng komunidad sa walang humpay na pakikipagugnayan sa ating mga kapulisan upang maresolba ang mga isyung katulad nito," ani Bicol PNP director Police Brig. Gen. Jonnel Estomo.

"Ang pagbibigay ninyo ng impormasyon sa ating mga himpilan ang isang patunay ng inyong pakikiisa upang mabigayan ng katarungan ang mga naulilang biktima ng mga taong ito."

Sa opisyal na pahayag na ipinalabas ng schools division office sa Bicol, nilinaw nito na teacher applicant at hindi pa guro ang naarestong suspek.

Pero nanindigan ang pulisya na guro ang suspek at kasalukuyang nagtuturo sa isang paaralan sa elementarya sa Cawayan.

Umamin kailan lang ang Communist Party of the Philippines-New People's Army (CPP-NPA) sa pagkakasangkot nito sa pagkamatay ng football player na si Kieth Absalon at pinsan niyang si Nolven.

Ayon sa mga awtoridad, nasawi dahil sa pagsabog ng landmine at sa mga tama ng bala ang magpinsan.

Kinondena ng gobyerno at Commission of Human Rights ang pagkamatay ng magpinsan at nanawagan na isuko ng NPA ang mga miyembrong sangkot sa trahedya. Pero hindi ito sinang-ayunan ng rebeldeng grupo.

—Ulat ni Karren Canon

