15 anyos huli sa pagnanakaw ng damit sa sampayan sa Batangas

TANAUAN CITY, Batangas --- Nasa pangangalaga na nang City Social Welfare and Development (CSWD) ng nasabing lungsod ang 15-anyos na binatilyo, residente ng Barangay Darasa sa pagnanakaw umano ng damit ng kapwa-residente.

Sa imbestigasyon ng awtoridad, Sabado ng hapon ng maglaba ang 32-anyos na residente ng kanyang damit ay isinampay niya ito sa sampayan sa labas ng bahay.

Pero makalipas ang ilang oras ay agad itong nawala. Ayon sa biktima, 9 na pirasong t-shirt at 4 piraso ng short na may halagang P6,100 ang nanakaw.

"Sa paghahanap nakasalubong niya yung bata suot na yung damit niya at saka raw bitbit pa yung dalawa pa, dinala niya sa Barangay tapos later on tinurnover ng Barangay dito sa atin sa Police station, ang gawa naman natin tinurnover natin dahil siya ay minor, turnover sa CSWD," ayon kay Police Cpl. Jhune Carlo Coballes ng Tanauan police

Sabi ng PNP, ipinatawag nila ang magulang ng binata pero hindi na ito humarap pa, hindi rin raw ito ang unang reklamo sa Barangay laban sa binatilyo.

Dagdag ng PNP, kahit menor de edad, maaari raw na maharap pa rin sa kasong theft ang binata depende sa assesment ng CSWD.

“Depende rin sa itatakbo ng kaso, pagka-lumabas dun sa study ng CSWD na act of discernment siya o alam nya yung ginagawa niya nung panahon na gumawa siya ng krimen, malaki ang chance na ma-file yung kaso," ani Coballes.

Pero ayon sa pulisya, sakaling maisampa ang kaso, hihintayin pa rin na sumapit sa hustong gulang ang menor de edad, bago pagbayaran ang nagawang kasalanan.

Dagdag naman si Coballes, mas kailangan ng suspek ang gabay, dahil "sa edad na yun dapat kasama nila yung kanilang mga magulang sa kanilang pagtanda, para mag mas mature 'yung isip nila at malaman nila ang dapat gawin."

-- Ulat ni Andrew Bernardo

