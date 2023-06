MAYNILA - Nasamsam ng Bureau of Customs ang higit dalawang milyong pares ng sapatos at tsinelas na kopya ang disenyo sa isang kilalang brand.

Nagkakahalaga ito ng P1.56 bilyon.

Ayon kay BOC spokesperson Assistant Secretary Vincent Maronilla, nakatanggap ang intelligence group ng ahensya ng impormasyon kaugnay ng naturang pekeng footwear na nakaimbak sa isang distribution hub malapit sa Metro Manila.

Agad itong pinuntahan ng mga operatiba ng BOC sa ilalim ng visitorial powers ng Customs Commissioner.

"(We) went to this area, and we were able to verify, together with the owners, that indeed, the shoes being stored here, which contains the brand, (are) counterfeit,” sabi ni Maronilla sa ABS-CBN News.

Iniimbestigahan pa kung saan dumaan ang shipment ng pekeng produkto at kung paano ito nakalusot.

Sabi ni Maronilla, tinitingnan din kung may pagkukulang ang ilang tao ng BOC o kung nagkaroon ng sabwatan.

Inihahanda na rin ang kaso laban sa mga taong umano’y sangkot sa smuggling ng mga pekeng sapatos at tsinelas.

Sisirain ang mga nakumpiskang footwear, sabi ng BOC. Maliban na lang kung may ahensyang hihiling sa kanila na i-donate ito, at kung papayagan ito ng may-ari ng brand.

"Una, sa batas kasi, kinakailangan talaga nating sirain ‘yan. Pangalawa, I think that is a strong deterrent also. That’s a strong message that we’re going to give to potential smugglers of contraband that there is really no chance of you getting back itong mga gamit na ito, even through auction process or other means,” dagdag niya.

Ayon sa BOC, hindi dapat tangkilikin ang mga smuggled na pekeng produkto, dahil hindi ito nagbabayad ng karampatang buwis, at posible itong maging dahilan para umalis sa Pilipinas ang negosyo ng kinopyahang brand.

Panawagan ng Intellectual Property Office of the Philippines sa publiko, huwag tangkilikin ang mga pekeng produkto.

Payo ng IPOPHL, pwedeng makita ang peke sa pamamagitan ng pagsuri sa tatlong P: Presyo, kung masyadong mababa ang benta, ay dapat magduda. Packaging, kung mali-mali ang spelling. At produkto, kung mababa ang kalidad.

Nakikipagtulungan na rin ang ahensya sa mga may ari ng produkto para magbigay ng iba pang palatandaan para matukoy ang orihinal sa peke.