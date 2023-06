Bantag walang kasabwat na pulis para di maaresto: NCRPO chief

MAYNILA — Naniniwala si National Capital Region Police Office (NCRPO) Regional Director Maj. Gen. Edgar Alan Okubo na walang miyembro ng Philippine National Police (PNP) ang tumutulong kay dating Bureau of Corrections (BuCor) chief Gerald Bantag para maiwasan ang pagkakaaresto nito.

“We believe naman na walang PNP na nagti-tip sa kanya, regarding sa mga manhunt na kinasa para sa pagkakahuli niya," ani Okubo.

"Kung meron man of course 'yung mga nagti-tip na 'yun ay pananagutin sa batas lalo pag PNP... They are violating internal procedures of the PNP, it’s equivalent to harboring na 'yung criminals," dagdag niya.

Abril nitong taon nang lumabas ang warrant of arrest laban kay Bantag kaugnay sa pagpatay sa brodkaster na si Percy Lapid at inmate na si Jun Villamor.

Ang NCRPO ang nangunguna sa paghahanap sa dating BuCor chief.

Kamakailan ay naglabas ng pabuya ang National Bureau of Investigation at Department of Justice para sa sinumang makapagtuturo ng kinaroroonan ni Bantag at deputy nitong si Ricardo Zulueta.

Nauna nang sinabi ng NCRPO na may reward o wala ay hindi sila tumitigil sa paghahanap kay Bantag ngunit malaking tulong umano ang pabuya sa paghahanap sa mga ito.

Watch more News on iWantTFC