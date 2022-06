South Cotabato isinailalim sa red status dahil sa African swine fever

Maghihigpit ng border security ang Provincial Government ng South Cotabato sa bayan ng Banga at Surallah dahil sa mabilis na pagkalat ng African swine fever sa lugar.

Ayon kay South Cotabato Gov. Reynaldo Tamayo, Jr., ang Bureau of Quarantine and Department of Agriculture Region 12 ay nagdeklara na ng Red Status sa South Cotabato, kung saan magkakaroon ng "restrictions sa pagpapalabas ng baboy" sa ilang lugar, kasama na ang Banga at Surallah.

Hinihikayat ng gobernador ang mga residente na ireport ang ano mang insidente na may kinalaman sa ASF.

"Titiyakin pa natin, kakausapin ang lahat ng mga backyard farmers natin ng baboy at yung mga large farms na kung mayroon silang nakikita ay talagang gagawa ng paraan na irereport," ani Tamayo.

"Ang problema ay hindi talaga maiiwasan na mayroon talagang nanghihinayang sa kanilang mga baboy at pilit na tinatago, kinakatay at ibinibenta ang mga karne," dagdag nito.

Upang matiyak ito, maglalaan umano ang Provincial Government ng pondo mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office para sa kung ano pa mang ibang kinakailangang bayaran sa mga hog growers na nabiktima ng nasabing virus.

Nababahala si Tamayo sa magiging epekto ng ASF sa ekonomiya ng lalawigan sa mga susunod na buwan kapag ito ay hindi pa rin naitatama.

"Kaya’t kinakailangan ko na magtulungan tayo, wag kayong basta-bastang bumili ng mga baboy na hindi na-check o hindi sa tamang lugar na pinagbibilhan dahil hindi ninyo alam baka kayo ang magdadala ng ASF mismo sa inyong mga palibot," ayon pa kay Tamayo.

- ulat ni Lerio Bompat

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC