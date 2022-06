Pinay nurse, napiling batonbearer sa Queen’s Baton Relay sa London

LONDON- Malaking karangalan para sa isang Pinay nurse ang maging batonbearer sa Queen’s Baton Relay bilang bahagi ng nalalapit na 2022 Commonwealth Games na gaganapin sa Birmingham, United Kingdom sa susunod na buwan.

Napili ang senior thrombosis nurse specialist na si Ediscyll Lorusso na maging isa sa 2,022 batonbearers sa buong England para sa London leg ng relay na isinabay sa makasaysayang selebrasyon ng Platinum Jubilee ni Queen Elizabeth II nitong June 5.

“It’s exciting and a once in a lifetime opportunity for me. It was such an honor to be able to carry the Queen’s Baton in London. Very few people get to have this experience and I feel incredibly fortunate,” pahayag ni Lorusso.

Todo-suporta ang pamilya ni Edisycyll o Eds kabilang ang kanyang mister at dalawang anak sa kanyang pagtakbo sa relay sa Royal Victoria Gardens sa London.

Inialay naman ni Lorusso na kinilala rin kamakailan bilang 6th Our Health Heroes’ National Lifetime Awardee ang karangalan sa kapwa niya healthcare professionals at sa lahat ng Pinoy at Filipino-British citizens.

“It was such a boost knowing that somebody appreciates our roles as Filipino nurses in the UK and to put me forward for such a prestigious role as Queen’s Baton bearer is an absolutely fantastic feeling,” dagdag ni Lorusso.

Masaya ring ibinahagi ni Eds na isang full-time nurse sa St. George’s University Hospital NHS Foundation, ang karanasan sa programang Good Job sa Teleradyo ng ABS-CBN nitong Linggo, June 19.

Ipinagmamalaki rin siya ng kanyang pamilya sa Calamba, Laguna at Sto. Tomas, Batangas. Iikot sa buong England sa loob ng isang buwan ang Queen’s Baton Relay na naglalayong isulong at ipagdiwang ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba ng lahi at kultura.

Magtatapos naman ang 294-araw na paglalakbay ng Queen’s Baton sa 72 bansa at territories sa Opening Ceremony ng 2022 Commonwealth Games na gaganapin sa Birmingham sa July 28.

