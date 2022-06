MANILA — Ipinakita ng Philippine Coast Guard (PCG) ngayong Miyerkules ang mga floating asset na kanilang gagamitin sa inagurasyon ni President-elect Ferdinand "Bongbong" Marcos. Jr.

Umikot ang mga floating asset mula sa Coast Guard Sub-Station sa Hospicio de San Jose hanggang Jones Bridge na bahagi ng Pasig River.

"Major thoroughfare 'yan ng Pasig River, controlled 'yan ng PSG and of course the Coast Guard, we are deploying assets there," ani PCG commandant Admiral Artemio Abu.

Tatlong barko rin ng PCG ang idi-deploy sa Manila Bay para matiyak ang seguridad.

Tinatayang nasa 500 na tauhan ng Coast Guard ang idi-deploy sa araw mismo ng inagurasyon.

Magpapatupad din ng no-sail zone simula alas-12 ng hatinggabi ng Hunyo 30 sa Malacañang restricted area.

Sa National Museum nakatakdang manumpa sa tungkulin si Marcos.

Naglatag din ng contingency plan ang PCG na sakali mang mabigat ang daloy ng trapiko sa araw ng inagurasyon, o masama ang panahon at hindi makabiyahe ang chopper.

Anila, handa ang PCG na i-transport si Marcos at iba pang mga personalidad gamit ang sasakyang pangdagat patungo malapit sa National Museum.

Sakali namang may mga grupo na magpoprotesta gamit ang bangka, sinabi ni Abu na papayagan sila na magpahayag ng kanilang mga saloobin pero hindi anya sila papayagan na makalapit sa National Museum.

Sa ngayon, walang namo-monitor na banta sa seguridad ang PCG pero hindi anila sila magpapakampante at mananatiling mahigpit ang ipapatupad nilang seguridad.

