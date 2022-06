Kauna-unahang Ube Festival sa Germany, tagumpay

SANKT AGUSTIN - Sa kauna-unahang pagkakataon idinaos ang Ube Fesitival sa Germany para sa Filipino community. Siksik sa aktibidad ang selebrasyon at hindi nawala ang pagtatampok sa iba-ibang pagkaing may ube o purple yam.

Sa pagsisimula ng pagdiriwang, nag-Flash Mob pa ang mga empleyado ng Philippine consulate, Team blended at Filipino community organizations sa Sankt Agustin, North Rhine-Westphalia para ipagdiwang ang kauna-unahang Ube Festival sa Germany.

“Kahit magkakaiba ang mga Pilipino ay nagtagpo-tagpo at nagkaisa para mag-celebrate o suportahan ang Ube Festival na ito,” sabi ni Beth Omagap, Pinay mula Frankfurt.

“Parang ang puso po namin ay bumuka at nagkita-kita ang buong kababayan natin dito sa Germany,” sabi Victoria Becker, Pinay mula Heinsberg.

May banal na Misa, may iba-ibang ring pakulo at food stalls para ibida ang ube.

Hindi syempre mawawala ang ube halaya, halo-halo, ube cake, otap na ube, ube na may gata, ube cup cake, stik-o na ube, at marami pang iba.

Kapag ube ang pag-uusapan, agad pumapasok sa isip ang popular na rootcrop sa Pilipinas: ang ube. Pero ayon sa konsulado, may malalim na mensahe at sinisimbolo ang ube.

“We are looking at ube now as a vehicle to unite Filipinos because, ube transcends social classes, men, women, rich, poor, regardless of political leanings, Filipinos love ube. So there is really a big potential for ube to be a unifying factor for all Filipinos. In this case, pwede natin siguradong sabihin na ang ube ay ang unofficial pambansang kulay ng Pilipinas,” paliwanag ni Marie Yvette Banzon-Abalos, PH Consul General sa Frankfurt.

Samantala, pumarada rin ang mga naggagandahang Pinay at Filipina-Germans sa tradisyunal na Santacruzan.

“With the international awareness of ube, we´re hoping to encourage international partnerships, including from Germany, to help the local ube industry in the Philippines develop,” dagdag ni Banzon-Abalos.

Binuksan din ang exhibit ng Pinoy painter artists na pinangunahan ng Kunst Filipino, na may mga obrang tungkol sa ube.

