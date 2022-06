MAYNILA - Matapos ang malakas na ulan nitong Miyerkoles ng hapon na nasabay pa sa uwian ng mga galing sa trabaho, naipon ang napakaraming pasahero sa northbound lane ng EDSA malapit sa Kamuning, Quezon City.

Dahil dito, nag-unahan sa pagsakay sa bus ang mga pasahero, na nauwi pa sa gitgitan. Karamihan sa mga dumarating na bus sa bahaging ito ng EDSA ay halos punuan na rin kaya marami sa mga nagbabakasakaling pasahero ang bigo ring makasakay.

Ang government employee na si Aling "Perry", dinaan na lang sa tawa matapos siyang hindi makasakay sa bus sa kabila ng pakikipagsiksikan sa mga kapwa pasahero.

"Puno na, walang sistema, walang pila. Ang out ko, 5 o‘clock. Minsan, nakakasakay ako 6:30 na (ng gabi)," aniya.

PANOORIN: Sitwasyon ng mga pasaherong nag-uunahan sa masasakyang bus sa EDSA.



Marami ang stranded sa kalsada dahil karamin sa mga dumadaang bus ay punuan na. pic.twitter.com/eeOlgfDLYC — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) June 22, 2022

Pauwi si Aling Perry sa San Jose Del Monte sa Bulacan at araw-araw siyang matiyagang nakikipagsapalaran sa pagsakay sa mga bus sa EDSA.

Si Sheryl Morales na nagtatatrabaho sa Pasig City, tatlong sakay ang kailangan bunuin para makauwi sa kanilang bahay sa Commonwealth, Quezon City.

"Sobrang hirap. Hindi ko po alam kung bakit, ayan agawan, siksikan, tapos walang humihinto. So kawawa kaming mga babae, naiipit tapos sinasamantala din ng mandurukot, kasi maraming mandurukot eh," kuwento ni Morales.

Dagdag pa niya, araw-araw ay halos tatlong oras ang nailalaan niya para sa biyahe pauwi. Bagaman pagod na pagdating sa bahay ay ginagampanan pa raw niya ang pagiging ina at inaasikaso ang pamilya.

"Kasi minsan, nakakauwi ako, 8 o‘clock na ng gabi eh. Out sa trabaho, alas-singko. Papasok, walang problema kasi may sinasabayan ako sa umaga. So pauwi lang yung sobrang hassle sa'kin," aniya.

Ayon kay Morales, sa tagal na niyang sumasakay, hindi pa niya nasubukan ang libreng sakay ng gobyerno.

“Mayroon mga nakasulat ng Libreng Sakay, pero hindi pa ako nakakasakay ng libreng sakay. Hindi ko napi-feel 'yun kasi 'pag dumadaan sila dito, bakante, hindi sila nagpapasakay. Makikita 'nyo kanina, nakailang daan yung walang laman pero hindi sila nagsasakay. Usually, sinasabi sa amin, tapos na daw po yung oras nila. So hindi ko alam hanggang anong oras sila," kuwento niya.

Naramdaman ang biglang pagbigat ng daloy ng trapiko sa northbound lane ng EDSA partikular sa GMA-Kamuning area.

Bumper-to-bumper ang pila ng mga sasakyan kaya mistulang malaking parking area ang parteng ito ng EDSA habang sinusulat ang balitang ito.

May mga traffic enforcer naman ng MMDA sa lugar, pero ramdam pa rin ang matinding traffic.

