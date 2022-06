Bangkay ng lalaki natagpuan sa irigasyon sa Isabela

Masusing iniimbestigahan ngayon ng awtoridad ang nangyari sa isang lalaki na natagpuang patay sa irigasyon sa bayan ng San Manuel, Isabela, Martes ng umaga.

Ayon sa San Manuel Police, mga kawani ng National Irrigation Administration na nagsasagawa ng inspeksyon sa irrigation canal sa Brgy. Malalinta ang unang nakakita sa bangkay ng lalaki na agad naman nilang ipinagbigay-alam sa mga opisyal ng barangay.

Halos hindi na makilala ang lalaki na tinatayang tatlo hanggang limang araw ng patay at naagnas na ang kaniyang bangkay.

May nakatakip sa kanyang bunganga na packing tape. Nakatali rin sa kaniyang mga paa ang isang sakong may kargang mga bato habang sa kaniyang katawan ay may nakatali ring malaking bato.

Tinatayang nasa 5-feet-5 ang kaniyang taas, maiksi ang buhok, may braces ang mga ngipin, may hikaw sa kanang tenga, at nakasuot lamang ng green underwear.

Lumalabas din sa imbestigasyon ng Scene of the Crime Operative na may sugat sa ulo ang lalaki na maaaring sanhi ng kanyang pagkamatay.

Inilibing muna ang bangkay sa pampublikong sementeryo ng San Manuel habang inaalam ang pagkakakilanlan nito.—Ulat ni Harris Julio

