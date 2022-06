7 patay, pulis sugatan sa operasyon sa Maguindanao

MAGUINDANAO — Patay sa ikinasang operasyon ng mga awtoridad sa Rajah Buayan, Maguindanao ang "Most Wanted Person" na sina Torque Utto Latip at Katindig Mustapha madaling araw ngayong Miyerkoles.

Lima pang kasamahan nila ang napatay din at apat ang naaresto sa operasyong ikinasa pasado alas-4 ng umaga sa Barangay Mileb, ayon kay PNP BARMM Regional Director at Police Brigadier General Arthur Cabalona.

Isang pulis naman ang tinamaan ng bala sa binti.

Cabalona said Latip has a warrant of arrest for the crime of frustrated murder (under) Criminal Case No. 2021-13001, as well as Mustapha, for the crime of robbery with homicide (under) Criminal Case No. 2021-42835.

Kabilang umano si Latip sa isang crime group.

"It's part of our accounting of wanted person and at the same time our actions taken to reduce the number of crime incidents in Maguindanao Province," ani Cabalona hinggil sa operasyon.

Apat na buwang isinailalim si Latip sa surveillance bago ikinasa ang operasyon sa tulong ng Intelligence personnel ng PNP BARMM, Regional Special Operations Group BARMM at Rajah Buwayan PNP, sabi ni CIDG BARMM Deputy Regional Police Col. Ernor Melgarejo.

Walong high powered firearms at mga bala ang nakumpiska mula sa operasyon.

— Ulat ni Lerio Bompat