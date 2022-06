2 patay sa banggaan ng truck, motorsiklo sa Bataan

Dalawa ang patay habang isa ang sugatan matapos magbanggaan ang isang 10-wheeler truck at tricycle sa bayan ng Mariveles, Bataan Lunes.

Sa inisyal na imbestigasyon ng Mariveles Police, na-sideswipe ang motorsiklo sa truck na angkas na dalawang pasahero sa bypass road sa Brgy. Baseco Country ala 1:45 ng umaga.

“Nagkabanggan sila kasi ’yung motor na may passenger na tatlong tao, kinuha nila ’yung lane nung opposite direction which is ’yung kasalubong nila ’yung truck ... ’yung malaki," ani Police Maj. Jimmy Decin, deputy chief ng Mariveles MPS.

Dead on the spot ang angkas na babae.

Naitakbo pa sa ospital ang driver at isa pang angkas ng motorsiklo pero namatay din ang driver habang ginagamot.

Ayon sa driver ng truck, matulin ang takbo ng motorsiklo.

Kinasuhan na siya ng reckless imprudence resulting in double homicide, serious physical injury and damage to property.

Paalala ng mga awtoridad, banayad lang sa pagmamaneho at iwasan ang pagbiyahe kung nakainom.—Ulat ni Gracie Rutao

