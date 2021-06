Sputnik V ipinaparehistro sa FDA bilang single-dose vaccine

A health worker holds a vial with the Sputnik V vaccine at a vaccination center in Slovakia on June 7, 2021. Radovan Stoklasa, Reuters

MAYNILA—Sinabi ni Food and Drug Administration director-general Eric Domingo nitong Lunes na nagsumite ang Gamaleya Institute ng request sa FDA para baguhin ang ilang detalye sa registration ng Spuntik V vaccine sa Pilipinas.

Isa ang Spuntik V sa 8 brands ng bakuna na binigyan ng FDA ng emergency use authorization (EUA) para magamit sa bansa.

"Iyong Sputnik vaccine, ito po iyong 2-dose vaccine na adenoviral vector na magkaiba," pahayag ni Domingo.

"They have already written us to say that they might be amending the emergency use authorization para habaan ang time interval between the 2 doses, parang very similar sa adenoviral vaccine natin na Astrazeneca, which we give in 12 weeks."

Bukod dito, gusto rin nilang gawing single-dose vaccine ang bakuna.

"They are also thinking of registering the vaccine as single-dose vaccine similar to the Janssen vaccine na single dose na binibigay . . . And we are waiting for the data to support this kung acceptable siya," dagdag ni Domingo.

Pagdating naman sa ibang brands ng bakuna, inamin ni Domingo na base sa pag-aaral sa ibang bansa, lumalabas na ang Pfizer at AstraZeneca pa lamang ang nakatitiyak na mabisa pa rin laban sa mas nakahahawang Delta COVID-19 variant.

"So far the data for Pfizer, shows that for the UK variant, for the Pfizer vaccine nareretain niya iyong mataas na efficacy rate niya of 93%, pagdating sa Delta variant, although bumababa ng kaunti mayroon pa ring 88% na effficacy sa Delta," sabi niya.

"There is a decreasing efficacy as we get more mutation but hindi naman po nawawala ng completely ang bisa ng bakuna. It is a useful vaccine.

"Iyon naman pong Astrazeneca vaccine ang nakita nila na overall efficacy for the UK variant is about 66% and tiningnan po for Delta variant is about 60%. So nagagamit pa rin po talaga, may proteksyon na binibigay."

Sa ngayon, may mga pag-aaral pa sa efficacy rate ng ibang bakuna tulad ng Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac, Sinopharm at Sputnik V laban sa Delta variant, pero iginiit ni Domingo na mabisa pa rin naman ito laban sa virus, bagama't inaasahang mas mababa lang ang efficacy rate.

Giit din ni Domingo, mahalaga pa rin na magpabakuna ang mga Pilipino anumang brand ito ng vaccine dahil makakapagbigay pa rin ito ng proteksyon laban sa COVID-19.

Samantala, may payo naman si Pangulong Rodrigo Duterte kay Domingo sa pagganap sa kanyang tungkulin.

"Gawin mo lang ang trabaho mo, do it right and to hell to the criticisms. Demokrasya tayo, they are entitled to that right," ani Duterte.

"So, ikaw naman you have to take it in stride. Ikaw naman pareho ka ring pulitiko, because we are performing public functions and our actuations are being served and other people maligaya, but you cannot please them all. Just do your duty . . . We have trust in you, the Filipino people."

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC