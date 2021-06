Mandatory 14-day quarantine sa Romblon palalawigin hanggang Hulyo 15

Pinalawig nang hanggang Hulyo 15 ang pagpapatupad ng 14-day quarantine para sa mga biyaherong papasok sa probinsiya ng Romblon, batay sa inaprubahang utos ng regional pandemic task force.

Dating ipinatupad ito nang hanggang Hunyo 15 dahil sa kahilingan ni Governor Jose Riano at ilan pang alkalde sa lalawigan.

Layon umano nitong makontrol ang bilang ng tumataas na kaso ng COVID-19.

Hindi naman kailangang sumailalim dito ang mga overseas Filipino worker na tapos na sa quarantine at may dalang quarantine certificate.

Exempted din ang authorized persons outside residence (APOR) na titigil sa Romblon nang 'di hihigit sa 14 na araw, lalo na ang mga taong nagsasagawa ng monitoring, supervision at augmenting ng mga COVID-19 vaccine.

Ayon kay Mayor Lisette Arboleda ng bayan ng Looc, maaring 'di na tapusin ang 14-day quarantine, kung sasailalim sa swab test sa ika-6 na araw at lalabas na negatibo ito.

“Dun po sa may gusto na mag-waive po ng kanilang, para ma-shortened yung kanilang 14-days quarantine, pwede pong magpa-swab test pagdating po dito sa ikaanim na araw. On the 6th day po ng pag-quarantine, yun po yung pwede, magaantay lang ng results. Once na lumabas na ang negative result, pwede na po silang umuwi, kasi dito naman nagpa-swab. Pero po, kailangan nyo po yung sabihin sa Barangay na kayo po ay maga-undergo ng swab test kasi kailangan pong ihiwalay din po ng facility yung mag-undergo po ng swab test pagdating dito,” ani Arboleda sa isang radio interview.

Dapat din anilang magbayad ng higit P5,000 dahil isasagawa ang testing sa ilalim ng Red Cross.

Sa kasalukuyan, base sa tala ng Department of Health Mimaropa, 178 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Romblon.

Nasa 1,310 naman ang bilang ng aktibong kaso sa buong Mimaropa. Umabot na sa 11,954 ang nagkasakit ng COVID-19 sa rehiyon, kung saan 272 ang namatay, habang 10,255 ang mga gumaling.

Ang Romblon ay kasama sa mga lugar na nasa modified general community quarantine hanggang Hunyo 30, alinsunod sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte.

-- Ulat ni Andrew Bernardo