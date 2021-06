DepEd office sa Iloilo ni-lockdown; 4 kawani nagka-COVID

PASSI CITY, Iloilo - Pansamantalang isinailalim sa 14-day lockdown ang tanggapan ng Department of Education Schools Division ng Passi City matapos maitala ang 4 na bagong kaso ng COVID-19.

Sa pahayag na inilabas ni Passi City Mayor Stephen Palmares, simula Martes, Hunyo 22, hanggang Hulyo 5, ay naka-lockdown ang tanggapan matapos magpositibo sa COVID-19 ang 4 na kawani at ipinagbabawal ang lahat na mga kawani na pumasok sa gusali.

Isasailalim din ang gusali sa disinfection, ayon sa alkalde.

Patuloy naman ang ginagawang contact tracing ng Passi City Health Office sa mga close contact ng mga kawani na nagpositibo sa virus.

Inabisuhan na rin ni Palmares ang mga kawani na nakaramdam ng sintomas ng virus na mag-report kaagad sa kani-kanilang barangay health workers at mag-home quarantine na lang muna.

Sa ngayon, may 53 aktibong kaso ng COVID-19 ang lungsod at may kabuuang kaso na 933.

— Ulat ni Rolen Escaniel