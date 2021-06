Bantang kulong sa ayaw magpabakuna ikinagulat, inalmahan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Marami ang nagulat at umalma sa babala ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipapakulong ang mga ayaw magpabakuna laban sa COVID-19.

Ikinagulantang ito ng maraming karaniwang Pinoy lalo't ilang beses nang sinabi ng Health officials na hindi ilegal ang tumangging magpaturok ng bakuna.

Nagbanta si Duterte ng kulong sa mga ayaw magpabakuna noong Lunes ng gabi.

"If you are a... person na hindi ka vaccinated, you are... a potential carrier [of COVID-19]... And to protect the people, I have to sequester you in jail... Mamili kayo: magpabakuna kayo o ipakulong ko kayo sa selda?" sabi ni Duterte.

Nagulantang ang marami at hindi sang-ayon dito.

"Katulad ko ayaw ko magpa-vaccine, hindi naman po puwede na, ako'y may trabaho, kung ipapakulong po ako, paano na po 'yung pamilya ko?" pagtataka ni Norien Albuena.

"Dapat siguro hindi muna agad ipadampot, dapat muna i-persuade 'yung mga tao kung ano 'yung mga effects, epekto ng bakuna," ani Jonathan Cerezo.

Umalma rin si Marikina Mayor Marcy Teodoro.

"Mali ito at hindi dapat ganito. Wala dapat pananakot o kaya banta," aniya.

Sa kabila nito, may mga pabor din sa puwersahang pagbabakuna.

"Para sa akin mas maigi na 'yung puwersahin kasi para sa kanila naman 'yun eh," ani Ronie Cua.

Ang Department of Justice, inaming walang batas na maaaring gawing basehan ng pag-aresto pero ikinatwiran na alam naman ito ni Duterte.

"As a lawyer he knows that not getting vaccinated is a legal choice; there is no law as yet that compels vaccination against COVID-19, much less criminalizes it as presently available vaccines are still in their trial phase... I believe that the President merely used strong words to drive home the need for us to get vaccinated and reach herd immunity as soon as possible," sabi ni Justice Secretary Menardo Guevarra.

—Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News