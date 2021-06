Aabot sa 1-M COVID-19 vaccines posibleng maibigay ng US sa Hulyo

MAYNILA - Aabot sa 800,000 hanggang 1 milyong doses ng bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19) na donasyon ng Estados Unidos ang inaasahang matatanggap ng Pilipinas sa Hulyo.

Magiging prayoridad umano ang Pilipinas sa mga bansang makakatanggap ng 55 milyong COVID-19 vaccines na donasyon ng kanilang goberno.

Bukod pa ito sa matatanggap ng Pilipinas mula sa kalahating milyong COVID-19 vaccine na dagdag-donasyon ng Amerika sa iba’t ibang bansa.

"Doon sa 80 million na iyon, we're going to get something like close to 800 (thousand) to one million na doses, either Moderna or AstraZeneca, from their stockpile," ani Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez.

Samantala, nasa 4 milyong COVID-19 vaccine doses ang inaasahan pang paapasok bago matapos ang Hunyo.

Kasama rito ang 1.5 milyong Sinovac doses na ide-deliver sa Huwebes, ang 250,000 doses ng Moderna COVID-19 vaccine, at higit 2 milyong AstraZeneca doses na donasyon sa pamamagitan ng vaccine sharing facility na COVAX.

Tiniyak ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. na dadalhin ang mga bakunang ito sa mga lokal na pamahalaan na mataas ang kaso ng COVID-19 at paubos na ang suplay.

"It is our promise in the national government that we will provide the local government and our people the vaccines that you need to achieve population protection and herd immunity," ani Galvez.

Inaasahan din na sa huling tatlong buwan pa ng 2021 magsisimula ang pagbabakuna ng mga menor de edad sa Pilipinas oras na dumating ang 40 milyong Pfizer vaccine doses na binili ng gobyerno.

"Ang first batch ng 7.5 million ay sa third quarter, tapos 'yung batch 2 naman na 32.5 million doses ay fourth quarter. So malamang, end of the year, and beginning of next year pa natin makikita kung babakunahan itong ating teenagers," ani Department of Health Undersecretary Myrna Cabotaje.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News