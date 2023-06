Volcanic rocks, rumagasa mula sa Taal Volcano Island

Fisherfolk continue with their work amidst a cloudy afternoon in Laurel Batangas on June 7, 2023. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

TANAUAN CITY — Nabahala ang mga residente ng Barangay Boot at Barangay Wawa sa Batangas nang makita nila nitong Miyerkoles ng umaga ang mga naglutangan na mga bato sa Taal Lake.

Ayon kay Elmo Burgos, tanod sa Barangay Boot, nag-amoy asupre din ang paligid.

“Mga 10 a.m. bigla na lang siyang lumitaw. Naglabasan mga tao at tinitingnan nila... natakot kami dahil marami kaming mga batang maliliit,” ani Burgos.

Paliwanag naman ni Engr. Ronald Pigtain, officer-in-charge ng Phivolcs-Taal Volcano Observatory, base sa pagsusuri ng mga geologist, ang mga lumutang na bato ay mga "scoria" o volcanic rocks.

Ito umano ay mga volcanic materials na naipon sa island o pulo mula sa dating mga pagputok ng Bulkang Taal.

Posible umanong dahil sa malakas na pag-ulan ay natangay ng baha ang mga nasabing volcanic materials na dumiretso sa lawa hanggang sa mapadpad sa may bahagi ng Tanauan City.

Nilinaw naman ng Phivolcs na wala itong kinalaman sa aktibidad ng Bulkang Taal ngayon na nananatili pa rin sa Alert Level 1.

“Base sa analysis, mga old materials [ito] so... wala po [itong] kinalaman ngayon sa activity ng Taal. Possible po nangyari ito dahil sa mga sunod-sunod na pag-ulan sa nakalipas na araw dyan mismo sa Taal Island,” ani Pigtain.

Para naman kay Dr. Amor Calayan, hepe ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, walang dapat ikabahala ang mga residente sa nangyari.

“Wala po tayo dapat ikabahala because it does not give any manifestation that this is an early warning symptom or manifestation na dapat tayo ay [maghanda] nang husto but still it is still Alert Level 1, anything can happen in a matter of time,” ani Calayan.

Ayon sa Phivolcs, posibleng maulit pa ang pangyayari kung malakas muli ang pag-ulan ngunit muli nitong sinabi na walang dapat ikabahala ang mga residente.