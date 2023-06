PNP, sinasala ang mga dating MILF, MNLF na gustong maging pulis

MAYNILA - Sinasala ng Philippine National Police ang mga dating miyembro ng Moro Islamic Liberation Front (MILF) at Moro National Liberation Front (MNLF) na nais makapasok sa kanilang organisasyon.

Ayon kay PNP Spokesperon Police Colonel Jean Fajardo, mula sa 11,000 na miyembro ng MILF at MNLF na sumalang sa special qualifying exam ng National Police Commission noong May 2022, 7,000 dito ang nakapasa at 1,000 ang may endorsement na ng Bangsamoro Government.

Sa 1,000 na may endorsement, 700 dito ay MILF at 300 naman ang MNLF.

Mula naman sa naturang bilang, kukuha ang PNP ng 400 na kwalipikadong aplikante para punan ang kanilang quota.

Sa ngayon, sumasailalim ang mga aplikante sa physical examination, medical examination at masusing background checking.

"Kapag nakapasa kayo sa BMI, magpo-proceed kayo sa next step. Subalit kung bumagsak kayo sa BMI palang ay hindi na kayo pupuwedeng magproceed sa mga succeeding phases. Kasama din diyan yung complete background examination para alamin din yung mga background ng ating mga applikante para tingnan din, baka may mga previously criminal records," ani Fajardo.

"Definitely that will be a ground for their disqualification at once matapos mo itong mga nasabi kong proseso ay 'yung final board. Kapag matapos ito at makumpleto at makapasa at manunumpa. Pagkatapos nilang manumpa ay kailangan nilang mag-undergo ng recruitment basic course na tatagal ng 1 taon, and after nun meron tinatawag na field training program na tatagal ng 6 months. Once matapos lahat ito ay sila ay magiging parte ng PNP at sila ay magkakaroon ng temporary appointment status," dagdag pa niya.

Ipinaliwanag ni Fajardo na nakapaloob ang special recruitment sa Republic Act 11054 o Organic Law For The Bangsamoro Autonomous Region In Muslim Mindanao.

Layon nitong mabigyan ng pagkakataon ang mga dating miyembro ng MILF at MNLF na makibahagi sa pagpapatupad ng peace and order sa Mindanao.

"Kailangan natin ibalik sa mainstream society itong mga dating miyembro ng MILF at MNLF na wala naman mga previous records, at once maibalik sila sa mainstream society ay sila na mismo ang maga-advocate ng kapayapaan doon sa lugar nila, dahil sila ay miyembro na sila ng gobyerno, dahil sila ay magiging miyembro ng PNP," ani Fajardo.

Inaasahan ng PNP na magiging kahanay nila ang mga papasang aplikante sa pagpapatupad at pagtitiyak ng pagkakaraoon ng kapayapaan sa BARMM.



