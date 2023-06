PH Independence Day events sa Amsterdam, Frankfurt, Vienna, London at Oslo

Tuloy ang iba-ibang pagdiriwang ng ika-125 na anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan ngayong Hunyo sa Europa.

AMSTERDAM - Parang nasa Pilipinas ang init ng panahon kaya naman, mabenta ang halo-halo at sorbetes sa ginanap na Independence Day picnic sa Amsterdam.

Samu’t sari ang gimik, may hilot at art workshop at maging art auction. Naglagay din ng booth ang Philippine Embassy para sa on-sight consular services at may fundraising ang ibang organisasyon.

“We buy things and we sell them here on Independence Day we get the children off the street, people who cannot afford so much, giving them food and schooling,” sabi ni Paula Van de Sluis, Sunshine Corner Ministry.

“It’s an orphanage for handicapped children in the Philippines and we are doing fundraising last weekend we did a bicycle ride, it was a great success and we are continuing the fundraising here at the stand,” sabi ni Jeroen Dijkhuizen, Knights Of Rizal Rotterdam.

Level up na ang kasiyahan sa Kalayaan picnic dahil sa komedyanteng si Giselle Sanchez.

“Iyon naman ang talent natin ay ang magpaligaya ng mga Pilipino kaya naman tayo’y na-import pa galing sa Pilipinas,” sabi ni Giselle Sanchez, comedianne.

Hindi rin nawala sa okasyon ang performance ng ilang Pinoy sa zumba, cultural presentation at pagtugtog ng Pinoy bands.

Hosts ng event ang talented Pinoys at Dutch na sina Charlie Curilan, Sam Sterdam, Angel Axinto at Pedro Pinduko.

Itinaguyod ang picnic ng Kalayaan Fiesta Foundation Netherlands. Samantala, nagtipon-tipon naman sa Philippine Embassy sa The Netherlands ang FilCom leaders, artists, negosyante at iba pa para sa isang hapon ng kuwentuhan, kainan, kasiyahan at pa-premyo. Tampok din sa reception ang pagtatanghal ng ilang Filipino artists.

“Sa panahong ito, Hunyo, dapat madama ulit ang pagka-Pilipino nating lahat,” sabi ni Ambassador. J. Eduardo Malaya, Philippine Embassy sa The Hague.

“It’s an opportunity to meet other people, not just the leaders, kundi lahat lahat talaga” sabi ni Dianne Oosterbeek, Chairperson ng Bayanihan Foundation.

Samantala, mainit na tinanggap ni Ambassador Eduardo Malaya at Dr. Rena Cristina Coa-Malaya ang mga kinatawan ng iba-ibang embahada at international organisations sa The Netherlands para sa diplomatic corps reception.

Tampok din dito ang musical performances ng Pinoy cellist na si Miko Pablo, gitaristang si Ana Santisteban at Pinoy singers na sina Cristina Barabat at Jemarie de Villa. Ibinida naman ng Pinoy celebrity chefs na sina Rolando at Jacquiline Laudico ang sarap ng putaheng Pilipino.

OSLO NORWAY

Sa Norway, nagdaos ng Fiesta Filipino event sa pangunguna ng FilCom Norway at Philippine Embassy.

‘’This is our way of thanking the community to celebrate the Philippine Independence Day and of course showcasing our culture and our tradition to the Norwegian community,” saad ni Donna Gonzales, organizer.

Jampacked din ang Binibining Kalayaan sa gala night kung saan ipinamalas ang mga Pinoy-inspired na kasuotan. Samantala, dinumog din ng mga Pinoy ang St. Hanshaugen Park para sa ‘Cultural and Family Day’ na inorganisa din ng Kalayaan Norge.

Panauhing pandangal dito ang mayor ng Oslo na si Raymond Johansen.

‘’Ang pinaka theme ng ating selebrasyon ngayon is Family and Cultural day kasi naisip namin na ang pamilyang Pilipino talaga ay napakahalaga sa bawat isa sa atin,” sabi ni Jun Solas-Organizer.

All out support din ang Philippine Embassy sa Norway para sa double celebration.

‘’We are celebrating the 125th Anniversary of the Philippine Independence as well as the 75th anniversary of the Philippine-Norway Relations. This is a month-long celebration but in Oslo, we started last week.” sabi ni Enrico Fos, Philippine Ambassador to Norway.

FRANKFURT, GERMANY

Sa Frankfurt, Germany, makulay at masayang Barrio Fiesta rin ang patuloy na nagbubuklod sa mga Pinoy.

Ayon naman kay Philippine Department of Tourism Undersecretary Shereen Gail Pamintuan, naramdaman daw niya ang init ng pagmamahal ng mga kababayang Pilipino kahit saan mang bahagi ng mundo.

“For us to continue to have a pride of place and to remember our country and how beautiful and special our country is and most especially the distinct warmth of the Filipino people,” sabi ni Pamintuan ng DOT-VIENNA,

VIENNA, AUSTRIA

Maikli pero makasaysayan naman ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Austria. Sa kanilang pagdiriwang, inawit ng koro Sta. Cecilia ang Lupang Hinirang at nagkaroon din ng pagbigkas ng Panatang Makabayan.

Nakiisa rito ang Vienna City councilor na nagsabing nagagalak siya na makita ang pag-usbong ng catalpa tree na isang mahalagang simbolo ng pagkakaibigan ng bansang Austria at Pilipinas.

“These trees are at home here and we are all at home here. It is very important that we celebrate the day of your Independence. Happy Independence Day!” sabi ni Isabelle Jungnikel, City Councillor ng Vienna City.

“This is very symbolic because it marks the silver jubilee of Austrian and Philippine relations.” sabi ni Consul General Ivan Frank Olea, Philippine Embassy sa Austria Kinilala rin ng First President ng Vienna State Parliament, ang natatanging ambag ng mga Pilipino sa Austria.

(Isinalin sa Ingles mula Austrian) “Many of you, around 30 thousand Filipinos in Austria, 9,000 live in Vienna are one of the most valuable parts of our society in Vienna. You have contributed a lot to social security, health care, well-being and quality of life in this city,” sabi ni Ernst Woller, 1st President, Vienna State Parliament.

LONDON, ENGLAND

Sa London, nagbabalik ang Barrio Fiesta sa Hounslow na inorganisa ng grupong Barrio Fiesta Limited na unang taong humawak ng event.

Panauhin dito si Dating Pangulo at Pampanga representative Gloria Macapagal Arroyo. Tampok din sa okasyon ang Kapamilya host na si Robi Domingo, local artists ng UK gaya ni The Voice Kids UK winner Justine Afante at Jasmin Almina gayun din ang performance ng Pinoy pride na si Apl De Ap.

(Kasama sina Jessica Gross, Marco Camas, Hector Pascua, Cameraman Leemar Ritual at Jofelle Tesorio)

