Lagusnilad underpass in Manila City is closed totally to vehicular traffic due to rehabilitation works on June 13, 2023. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Kasabay ng pagsasara ng mga lanes ng Lagusnilad underpass, muling umapela ng pang-unawa sa publiko si Manila Mayor Honey Lacuna-Pangan sa abalang dulot nito sa daloy ng trapiko sa lungsod.

Matapos ang service loyalty awarding ceremony o ang pagbibigay ng parangal sa mga kawani ng Manila City Hall na matagal nang nagseserbisyo sa Maynila, ipinaliwanag ng alkalde ang pangangailangan na magsakripisyo ang mga motorista sa mas mabigat na daloy ng trapiko lalo na sa malapit sa city hall.

“Gaya nga ho ng ipinangako namin, apat na buwan lang namin tatapusin ang rehabilitation ng Lagusnilad. So far naman, on target kami. So nakikisuyo tayo sa ating mga motorista na kaunting pasensiya lamang po. Gusto talaga naming matapos agad ang pagsasagawa ng Lagusnilad [kaya] sana po pagpasensiyahan niyo po itong kaunting abala sa trapiko,” ani Lacuna-Pangan.

Dagdag pa niya, umaasa silang muling mabubuksan sa mga motorista ang Lagusnilad underpass sa huling bahagi ng Setyembre o sa unang mga linggo ng Oktubre.

Naglatag na rin aniya ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng mga alternatibong ruta habang sarado ang naturang underpass.

Kasama rin umano talaga sa orihinal na plano ang pagsasara ng buong lanes ng naturang underpass para mas mapabilis ang rehabilitasyon nito.

Nilinaw din ng alkalde na hindi naman talaga Manila City LGU ang may obligasyon sa pagpapagawa ng naturang underpass subalit minabuti aniya nilang akuin na ang trabaho dito.

“Kasi sa amin din bumabagsak 'yung mga reklamo ng ating mga kababayan na tumatahak sa Lagusnilad, so might as well kami na kumuha ng responsibilidad. Medyo natatagalan po ata ang national government sa pagresponde sa mga hinaing ng ating mga motorista,” aniya.

Una nang inanunsiyo ng Manila City Government na gagastusan nila ang rehabilitasyon ng Lagusnilad underpass ng P50 milyon at may manggagaling pang P25 milyon mula sa national government sa pamamagitan ng isang kongresista sa Maynila.