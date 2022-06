TINGNAN | Araw ng Kalayaan, ipinagdiwang sa Europa

Kabi-kabilang selebrasyon ang ikinasa ng iba-ibang Filipino community groups sa Europa para ipakita ang kahalahagan ng Araw ng Kalayaan.

LONDON- Isa ang Caviteños UK Association sa naunang nagdiwang ng ika-124 na anibersaryo ng Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang dinner and dance event.

Photo courtesy of Mikki Macabangon

Photo courtesy of Mikki Macabangon

Nagpamalas ng galing sa pagkanta sina Tamara Canda at Ludy Sinadjan. Nagpasikat din sa sayaw ang mga Caviteño sa kanilang tradisyunal na festive dance na Karakol at may interpretative dance rin ang Anahaw Dance Group.

Photo courtesy of Mikki Macabangon

Namili ng may pinakamagandang Filipiniana sa mga kababaihan at may pinakamagandang barong sa kalalakihan na dumalo sa event. Nagkaroon din ng raffle draw at isinabay sa okasyon ang ika-10 taong anibersaryo ng asosasyon.

Photo courtesy of Mikki Macabangon

Photo courtesy of Mikki Macabangon

CARDIFF, WALES

Sa Wales, pinangunahan ng ENFID-UK, Knights of Rizal at iba pang Filcom groups ang flag raising at pagwagayway ng bandila ng Pilipinas sa Cardiff Castle.

Photo courtesy of ENFiD UK

Photo courtesy of ENFiD UK

Dumalo rin si Cardiff councilor Peter Bradbury. Isang buwan na magwawagayway ang bandila ng Pilipinasa sa Cardiff Castle bilang pagpupugay sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas.

Photo courtesy of ENFiD UK

Photo courtesy of ENFiD UK

BRUSSELS, BELGIUM

Pagsuong sa hamon ng panibagong bukas at pagkakaisa ang naging tema ng Independence Day celebration sa Belgium.

Sinamantala rin ni Ambassador Eduardo de Vega ang pagkakataon para magpasalamat dahil patapos na ang kanyang termino, kasabay nito ang pagbahagi ng naging ambag ng embahada sa Filipino community at sa Belgium.

“Last December we signed 2 financing agreements, the National Copernicus Capacity Support Action Program and the Bangsamoro Agri- enterprise Program,” saad ni Ambassador Eduardo Jose de Vega, Philippine ambassador to Belgium.

BARCELONA, SPAIN

Umindak naman sa saliw ng “Mamang Sorbetero” ang mga Pinoy sa paggunita ng Araw ng Kalayaan sa Barcelona, Spain.

Pinagsaluhan ng may 200 katao ang “Agahan sa Konsulado,” ang sinangag, longganisa at litson.

"Ikinagagalak namin na kami ay nandito,” sabi ni Marissa Ordones, Filcom leader sa Palma de Mallorca.

Siniguro rin ng konsulado na tututukan ang mga proyekto lalo na ang serbisyo sa mga Pinoy.

“Kakatapos lang ng election natin, panibagong gobyerno, panibagong administrasyon and hopefully this will bring more progress, development for the Philippines,” sabi ni Ma. Theresa Lazaro, Consul-General PCG Barcelona.

Nag-alay naman ng Misa para sa Araw ng Kalayaan ang parokya ng mga Pilipino sa simbahan ng San Agustin.

AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

Aabot naman sa 10,000 ang nakisaya sa pagbabalik ng Philippine Independence picnic sa The Netherlands.

Aliw na aliw ang lahat sa “Paro-Paro G” dance contest kung saan wagi ang Zumba dance instructor na si Walter Labajo at kanyang grupo.

Nagkaroon din ng samu’t saring workshops, may consular services at Filipino Independent Film Festival. Itinampok din ang mga pagkain at produktong Pinoy.

“Ako’y nagulat. Ganito pala kadami at kalakas iyong mga kababayan natin dito,” sabi ni Ambassador. J. Eduardo Malaya, Philippine Embassy-The Hague.

Bahagi ng kinita sa kalayaan picnic ay ido-donate ng organizers sa Sparrow Foundation na nag-papaaral ng mga kabataan sa Pilipinas.

THE HAGUE, THE NETHERLANDS

Samantala, sa The Hague, sama-sama rin ang Filipino organizations, may banda, parlor games at Gayak Fashion Show, tampok ang kasuotang Pinoy.

BERLIN, GERMANY

Pistahan sa Berlin naman ang naging tema sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Germany.

Nagkaroon din ng Misa na sinundan ng salo-salo at kasiyahan. Panauhing pandangal si Climate Change Commission Sec. Robert E.A. Borje.

Nakuha niya ang atensyon ng Filcom sa kanyang hugot lines.

“Sabi nila araw ng kalayaan ngayon pero bakit ganun nakakulong pa rin ang puso ko sa iyo,” sabi ni Robert E.A. Borje, Climate Change Commission Secretary.

Apela naman ng ilang opisyal, tumulong ang bawat isa sa kapwa Pinoy para makabangon mula sa iba-ibang hamon.

“We can all be heroes in small different ways sa ating ginagawa araw araw, sa ating trabaho, sa pamilya at sa community,” sabi ni Lilibeth Puno, Charge d’ Affaires, Philippine Embassy sa Berlin.

Highlight din ng okasyon ang pagpapa-malas ng talento. Kabilang ang Pinoy dance group na Flipsquad.

May makatindig balahibo rin na rendisyon ng “O Bayan Ko” bilang paggunita sa makasaysayang Araw ng Kasarinlan.

(Kasama ang ni Orly delos Santos sa Germany, Sandra Sotelo Aboy sa Spain at Raquel Crisostomo sa Belgium)

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangan at Africa, tumutok sa TFC News.