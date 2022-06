Senate Committee on Energy nakipagpulong sa transport sector

MAYNILA - Muling nagsagawa ng consultative meeting ang Senate Committee on Energy kasama ang mga stakeholder sa transport sector sa gitna na rin ng patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo.

Naglabas ng kanilang mga hinaing sa pamahalaan ang sektor ng transportasyon lalo’y walang tigil ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na malaking nakakaapekto sa kita ng kanilang hanay.

Sabi ni Bong Suntay, presidente ng Philippine National Taxi Operators Association (PNTOA), simula nang tumama ang pandemiya marami sa mga taxi ng kanilang mga miyembro ang napilitang tumigil na sa pamamasada na pinatindi pa ng pagsirit ng presyo ng petrolyo.

Ani Suntay, tinatayang aabot sa 32,000 taxi drivers ang nawalan ng trabaho dito pa lang sa Metro Manila.

"Prior to the pandemic, we have around 27,000 units which were plying…nung nagsimula yung pandemic and up to this time bumaba ng 12,000 yung number ng mga units na bumibiyahe. Doon sa 12,000 na yun basically you need two drivers per unit on the part of the taxi, so roughly nawalan tayo ng 32,000 driver more or less ang nawalan ng trabaho just in Metro Manila," kuwento ni Suntay .

Sa panig naman ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas (LTOP), sinab ng kanilang presidente na si Orlando Marquez Jr. na bukod sa ibinalik na piso sa minimum fare sa jeeney, wala na silang naging iba pang fare hike sa gitna ng serye ng oil price increases.

Sabi ni Marquez, masyadong nakakaawa na ang kanilang sektor dahil nauwi na sa pamamalimos sa kalsada ang ilang mga miyembro nilang tsuper simula nang tumama ang pandemiya.

Kasama sa hirit ng grupo ang pagbasura na sa oil deregulation law at ang pagbabalik ng Oil Price Stabilization Fund (OPSF).

Kasama naman sa mga inilatag na sagot ng Department of Energy ang muling pag-aaral sa umiiral na oil deregulation law pero aminado si Usec. Gerardo Erquiza Jr. na isa itong long-term plan.

"We incorporated 4 items in the proposal in revisiting the oil deregulation law is a long term portion of the suggestion po, Automatic price scheme, irevisit yun. Unbundling po, yung landed cost lumalabas 51% and the 19%," sabi ni Erguiza.

Nausisa din ni Senator Imee Marcos kung bakit nagagawang magbenta ng ilang negosyant sa Tawi-Tawi ng mas murang krudo na naglalaro lang sa P60 hanggang P65 kada litro.

Ipinaliwanag ng DOE na hindi ito regulated kaya nagagawa nilang magbagsak presyo. Nilinaw din ni Erguiza na ilegal ang proseso ng pagbebentang gaya nito sa Tawi-Tawi.

"With respect to supply, nanggagaling sa neighbors natin sa Asia, including sa Malaysia. Yan nanggaling sa high seas…tapos sa news report po…retail store po bote-bote. Yung nagbebenta po ng P60-P65…bawal po yung bote-bote kasi deregulated… yung safety concerns po talagang ganon. Kung tanggalin ho natin yung tax saka VAT dito sa Manila mga P57-P58 lang yun. Pero yun walang tax yun P60-P65, mas mahal ho sila maam," sagot ni Erguiza

Dagdag pa ni Erquiza, kapag sinuspinde ang excise tax sa petrolyo ay tinatayang 70% nang agad na makikinabang dito ay aang mga mayayaman din.

"Una yung debate kasi sa suspension ng excise tax. Una ‘pag sinuspend mo yan…about 70% magbe-benefit lahat yung mga may-kaya din," ani Erguiza

PANTAWID PASADA

Mistulang dumipensa naman si LTFRB Chairman Martin Delgra sa mga hinaing ng transport sector na hindi nakatatanggap ng fuel subsidy ng gobyerno.

Sabi ni Delgra, mayroon tatlong kategorya ang benepisyaryo ng naturang programa.

Naniniwala si Delgra na dahil sa magulong sistema ng transport industry sa bansa hindi nakararating sa mga dapat na benepisyaryo ang kanilang benepisyo mula sa pamahalaan.

Isa sa nakikitang solusyon ni Delgra ay ang pagsasaayos sa prangkisa ng mga transport operator.

"Talagang fragmented yung transport industry lalong lalo na sa PUJ industry….and the way to go is to consolidate the franchises so that the operative or operation would be able to run their routes and their units more efficiently," ani Delgra.

Kasama sa rekomendasyon ng LTFRB na ayuda sa transport sector at sa mga commuters ay ang pagpapatuloy ng service contracting program ng gobyerno o ang pagkakaloob ng libreng sakay.

Ito ay sa gitna ng mga reklamong may mga operator ang hindi naman nababayaran ng gobyerno.

Sabi ni Energy Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalia, masyado kasing mabagal ang distribution o pamamahati ng pantawid pasada kaya nagkakaroon ng problema sa programa.

Patuloy din ang pag-aray ng hanay ng mga provincial bus operator.

Sabi ni Provincial Bus Operators Association of the Philippines o PBOAP President Alex Yague, nasa tinatayang 20-30% lang ng kanilang mga unit ang nakakapag-operate simula nang tumama ang pandemiya.

"Ang (provincial) bus sector po almost ganon din po, mga 20-30% lang din ang nag-o-operate ngayon and tinamaan po kami ng 2-taon na hindi kami nakapag-operate, only about 10-15%. The only thing we were able to operate more than 15% was noong April 29 na in-allow kaming mga provincial operators to use our own terminals dahil nagkaroon ng injuction yung Quezon City Regional Trial Court," kuwento ni Yague.

Bukod sa mataas na presyo ng petrolyo, kasama sa iniinda ng PBOAP ang pagtataas din sa toll sa mga expressway at ang patuloy na pagbabawal sa kanila na gamitin ang mga sarili nilang terminal dito sa Metro Manila.

Hirit ng grupo ni Yague, pahintulutan na ulit silang makagarahe sa mga sariling terminal sa halip na sa integrated

'KITA' NG GOBYERNO

Ipinaliwanag ni Senator Sherwin Gatchalian na bagama't posibleng suspendehin ng gobyerno ang excise tax sa produktong petrolyo, mayroon itong magiging kapalit.

"Tiningnan ho namin yung impact, dahil posible naman kung posible pero may kapalit ho yan dahil ‘pag sinuspend ho natin ang excise tax and vat malaki ang mawawala sa koleksyon ng gobyerno kaya tiningnan ho namin kung magkano at lumalabas, close to about P153 billion ang mawawala ho natin in 6-months. Medyo malaki-laki ho ang mawawala sa atin kung ikukumpara sa Pantawid Pasada, ang Pantawid Pasada nagkakalahaga ng about P2.5 billion," paliwanag ni Gatchalian.

Ito aniya ang dahilan kung bakit nagkakaisa ng posisyon ang incumbent at incoming administration sa usapin ng pagsuspende sa excise tax sa petrolyo.

Sabi ni Gatchalian, mas posible sa ngayon ay ang pagtiyak sa maayos at mabilis na implementasyon ng Pantawid Pasada program ng gobyerno.

KAUGNAY NA ULAT

Watch more News on iWantTFC