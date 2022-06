Kontrabando nakuha sa Davao City Jail

Hinalughog ng mga awtoridad nitong Martes ang Davao City Jail para kumpiskahin ang mga ipinuslit na kontrabando. Mga larawan mula sa BJMP XI

Nakuha ang ilang kontrabando o ipinagbabawal na gamit mula sa inmates ng Davao City Jail nitong Martes ng umaga matapos magsagawa ng "Greyhound Operation" ang Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) at iba pang ahensiya.

Kabilang sa mga ipinuslit na bawal na gamit ay mga tubo, pana, at paddle na maaaring magamit sa karahasan.

Nakumpiska rin ang mga cellphone at pera na bawal din sa loob ng selda.

Isinagawa ang operasyon dahil sa intel report na natanggap ng mga awtoridad kaugnay sa mga ipinuslit umanong kontrabando.

Wala namang ilegal na droga ang nakuha ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).

Pagkatapos ng operasyon ay nagsagawa ng paglilinis sa mga selda ang Bureau of Fire Protection gamit ang tubig sa firetruck.

Mayroong 2,623 inmates ang Davao City Jail.

Ito ang unang pagkakataon na isinagawa ang Greyhound Operation sa Davao City Jail simula noong mag-umpisa ang pandemya.

—ulat ni Hernel Tocmo