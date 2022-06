Bago pa ang taas-presyo ng produktong petrolyo ngayong Martes, marami na ang mga nagpakarga sa ilang mga gasolinahan sa Marikina City Lunes ng gabi.

Ayon sa mga motorista, malaking bagay na kahit papaano makapagpakarga sila para hindi na abutan pa ang taas presyo.

Tinggnan: Pasado alas onse na ng gabi, marami pa rin ang nagpapagasolina sa gasolinahan na ito sa Marikina City. Bukas kasi muli na namang tataas ang kada litro ng gasolina at krudo.

Nasa P3.10 kada litro ang dagdag presyo sa diesel, P0.80 naman kada litro ang dagdag sa gasolina habang nasa P1.70 pesos kada litro ang dagdag sa kerosene.

Ayon sa ilang jeepney drivers, napupunta na lang sa krudo ang kita nila sa pamamsada. Sa maghapong pamamasada nasa P1,500 ang kinarga ng jeepney driver na si "Jerome".

Maswerte nang maituturing ayon sa kanya na may P400 siyang maiuuwi sa pamilya.

“Mas malaki yung diesel kaysa kita eh," aniya.

Aminado si Jerome kulang ang P400 para sa pamilya niya lalo’t hindi lang krudo ang tumaas, maging ang mga bilihin.

Dagdag pasanin na naman ayon sa kanya ang dagdag na P3 sa krudo.

Ang diskarte niya, maghanap ng gasolinahan na nagbibigay ng discount sa mga katulad niyang namamasada.

Ayon sa mga gasoline attendant ramdan din nila ang pagbawas ng mga nagpapakarga ng krudo.

Kulang na umano ang namamasadang mga jeep dahil sa taas presyo ng krudo at posibleng mabawasan pa dahil sa pagsipa na naman ng presyo ng produktong petrolyo.

"Noong Monday po nang magsimula pong tumaas siya ng P4 yung diesel, medyo kumonti po rin po ang nakikita namin jeep na namamasada," ayon sa gasoline attendant na si Nestle Rodriguez.

Wala na rin umano ngayon na mga nakakapagpa- full tank.

Ang diskarte ng ibang driver, magku-krudo lang kung meron nang kita at yung sapat lang sa ilang oras na pamamasada tsaka naman kakarga ulit.

Umaaray na rin kahit ang mga nagmomotorsiklo na pumapasok sa trabaho.

Malaking tapyas daw sa budget nila ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina.

Si Byron Bariso, kung dati napagkakasya ang P200 na gasolina sa apat na araw, ngayong dalawang araw na lang ito.

“Yung pang-araw-araw natin sir eh masakit na sa bulsa, and then dati nga di ba nasa 50 plus lang ngayon nasa 80," aniya.

