MAYNILA - Isasara nang 30 araw ang southbound ng EDSA-Timog Flyover simula sa Sabado, Hunyo 25, para sa isasagawang pagkukumpuni.

Nasa 30 metro ang haba ng kukumpunihin, na nagsimula sa maliit na butas noong isang linggo.

PANOORIN: Pansamantalang nilagyan na muna ng aspalto at steel plate ng DPWH ang bahagi ng Timog flyover na nakitaan ng bitak kanina. pic.twitter.com/f4EMzPQeo4 — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) June 17, 2022

Mano-mano na ang pagdurog sa concrete kaya aabutin nang isang buwan ang pagkukumpuni. Hindi raw kasi puwede itong gamitan ng heavy equipment para 'di maistorbo ang dalawang linya ng kalsada.

Kaya isasara nang buo at 'di padadaanan sa mga motorista ay para maiwasan umano ang vibration ng tulay.

Inanunsiyo na ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ngayong Martes ang pagsasara rito simula Sabado para maabisuhan ang mga motorista.

Rekomendasyon ng MMDA, gamitin ang Mabuhay lanes patungo sa destinasyon sa Makati o Mandaluyong.

Ang EDSA carousel bus, sa baba na rin muna dadaan kaya talagang asahan na umano ang embudo ng mga sasakyan, pero paglagpas ng flyover ay maaari na silang kumaliwa pabalik sa kanilang designated lanes.

Sisimulan na rin sa madaling panahon ang pagkukumpuni ng Guadalupe Bridge, at irerekomenda umano ng Department of Public Works and Highways na magkaroon ng temporary bridge habang ginagawa ang tulay.

- may kasamang ulat ni Rowegie Abanto, ABS-CBN News