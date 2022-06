Bilateral defense relations sa pagitan ng PH at ROK, pinagtibay

SOUTH KOREA – Muling pinagtibay ang bilateral defense relations sa pagitan ng Pilipinas at South Korea sa opisyal na pagbisita ni Philippine National Defense Secretary Delfin N. Lorenzana kay Republic of Korea o ROK Minister of National Defense Lee Jong-sup noong June 3, 2022 ayon na rin sa Embahada ng Pilipinas sa ROK.

Kapwa kinilala ng dalawang opisyal ang close ties sa pagitan ng PH at ROK defense at military establishments partikular sa aspeto ng defense industry at logistics cooperation kung saan binigyang diin ni Minister Lee ang patuloy na pagsuporta ng ROK sa capability-upgrade program para sa AFP.

Mga opisyales ng gobyerno ng Pilipinas at ng South Korea sa pagpupulong noong June 3, 2022

Siniguro rin ng ROK ang pagpapatibay ng komunikasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng aktibong pakikibahagi sa military exchanges sa katunayan, makikilahok ang ROK Marine Corp sa kauna-unahang pagkakataon sa KAMANDAG o "Kaagapay ng mga Mandirigma ng Dagat," isang Philippine-led military exercise na gaganapin sa October 2022.

Samantala, lumagda si PH Defense Secretary Lorenzana kasama si ROK Patriot at Veterans Affairs Minister Park Minshik sa isang Memorandum of Understanding o MOU para sa Veterans Affairs Cooperation ng PH at ROK.

Kabilang sa signing ceremony sina Philippine Ambassador Theresa Dizon De-Vega, Philippine Veterans Affairs Office Administrator Undersecretary Ernesto G. Carolina, at Ms. Young Erlinda Mae, anak ng namayapang Maj. Maximo Young (ret), presidente ng Philippine War Veterans Association, maging mga opisyal ng Ministry of Patriot and Veterans Affairs, at descendants ng Korean War veterans.

Mga opisyales ng gobyerno ng Pilipinas at ng South Korea sa MOU signing ceremony noong June 3, 2022

Layon ng nasabing PH-Korea MOU na palakasin ang suporta ng dalawang bansa para sa mga beterano ng Korean War at sa kanilang mga descendant. Isa rin itong pagsasakatuparan ng mga layunin ng dalawang bansa sa pagpapalawak ng mga proyektong nagbibigay halaga at pagpaparangal sa mga sakripisyo ng mga beterano kabilang na ang 7,420 Philippine Expeditionary Force to Korea o PEFTOK troops na ipinadala ng Pilipinas bilang pagsuporta sa South Korea noong 1950-1953 Korean War.