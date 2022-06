8 sekyu arestado matapos pasukin ang hotel sa Boracay

Mga larawan mula sa PRO 6, RPIO

BORACAY — Arestado ang 8 security guards matapos silang pumasok sa isang hotel sa Boracay, Malay, Aklan nitong Sabado ng gabi, Hunyo 18.

Sa imbestigasyon ng Malay PNP, nakaupo sa lobby ng hotel ang 4 na mga tauhan nito nang bigla silang pasukin ng 4 na lalaki na nakasuot ng civilian na damit.

Bumunot umano ng baril ang isa sa mga suspek mula sa kanyang sling bag at tinutok sa mga biktima.

Dahil umano sa takot ay nagtakbuhan at nagtago ang 4 na tauhan ng hotel.

Makalipas ang ilang minuto ay bumalik sa hotel ang mga biktima para kuhain ang kanilang mga gamit at nakita umano ng mga ito na nagbihis ng unipormeng pang-security guard ang isa sa mga lalaking armado na nakasuot ng civilian na damit.

Pagkalabas ng mga biktima sa hotel matapos paalisin ng mga security guards ay nilagyan ng mga ito ng barikada ang harap ng hotel.

Kaagad na rumesponde sa lugar ang Malay PNP matapos makatanggap ng reklamo mula sa mga tauhan ng hotel.

Naaresto ang 8 security guards na sina Conrad Ilagan, Jomar Solano, Roqui Tumbagahan, Gardie Maming, Carlos Ingo, Jomar Guevarra, Mel Jhon Fernandez and Baldonero Torres, at nakuha sa posesyon ng mga ito ang isang 9mm pistol at isang 12 gauge shotgun.

Naisampa na ang kasong grave coercion laban sa mga suspek pero kaagad din silang nakalaya matapos maghain ng piyansa.

Patuloy pa ang ginagawang imbestigasyon ng Malay PNP sa motibo sa insidente.

—ulat ni Rolen Escaniel