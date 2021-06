Pilipinas nagtala ng 4 bagong kaso ng COVID-19 Delta variant

Nakapagtala ang Pilipinas ng 4 na bagong kaso ng COVID-19 Delta variant, ang "variant of concern" na unang nakita sa India.

Dahil dito, umabot na sa 17 ang kabuuang bilang ng mga Pilipinong nahawahan ng Delta variant.

Ayon sa Department of Health, 3 sa 4 ay mga crew member ng MV Eastern Hope na nakadaong ngayon sa South Korea.

Matapos mag-positibo sa PCR test, agad pinauwi ang mga crew member nitong Hunyo. Dalawa sa kanila ang gumaling na habang ang isa ay nasa ospital pa.

Ang pang-4 naman ay Pinoy na galing Saudi Arabia na dumating noong Mayo 24.

Gumaling umano ang pang-4 na pasyente noong Hunyo 10, at kasalukuyang naka-home quarantine.

Iginiit naman ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire na wala pang ebidensiyang nagpapakitang mas nakamamatay ang Delta variant.

Pero may mga pag-aaral na nagpapakitang lubos itong nakakahawa.

Ayon kay Vergeire, ilang bakuna naman ang nagpakitang nakapagbibigay ng proteksiyon laban sa Delta variant, partikular ang mga gawa ng Pfizer at AstraZeneca.

Pero kahit ang mga bakuna ng Sinovac at Sputnik V, maganda rin umano ang datos, base sa mga pag-aaral.

"Tayo ay sigurado pa rin na it’s going to protect us from severe infections and hospitalizations," ani Vergeire.

Bukod sa Delta variant, naka-detect din ang Philippine Genome Center ng 14 dagdag na sample na may Alpha variant na unang nakita sa United Kingdom, at 21 sample na may beta variant na na-detect sa South Africa.

Isang sample naman ang nakitaan ng Theta variant o iyong variant under investigation na unang nakita sa Pilipinas.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News

