P58 milyon halaga ng shabu nasamsam, 5 huli sa Cavite

Ipinresenta nitong Hunyo 21, 2021 ng Manila city government at Manila Police District ang mga nahuling suspek sa anti-illegal drug operation sa Imus, Cavite noong weekend. Retrato mula sa Manila Public Information Office

MAYNILA — Aabot sa P58 milyong halaga ng shabu ang nakumpiska sa anti-illegal drug operation sa Imus, Cavite, kung saan naaresto ang 5 suspek, sabi ngayong Lunes ng mga awtoridad.

Nahuli noong Sabado sa Imus ang mga suspek na mga miyembro ng Tamano drug group, sabi ni Brig. Gen. Leo Francisco, direktor ng Manila Police District (MPD) na isa sa mga police unit na sumali sa operasyon.

Katuwang ng MPD sa operasyon ang Cavite Police Provincial Office at Philippine Drug Enforcement Agency.

Ang Tamano drug group umano ay nago-operate ng ilegal na pangangalakal ng droga sa Metro Manila at Rizal province.

Nabatid din ng mga awtoridad na ang isa sa mga nahuling suspek, si Tamano Daud, ay may k‌inahaharap ding kasong murder.

Nakuha sa mga suspek ang 8.5 kilo ng shabu, mga baril at bala.

Sasampahan ang mga suspek ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at illegal possession of firearms and ammunition.

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC