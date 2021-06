Mga OFW, MARINA, at airlines, may hinaing sa passenger arrival cap

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Nakapagpabakuna na ng Pfizer si Annabelle Sancho sa Riyadh pero dahil sa travel ban at sa limitasyon sa bilang ng makakapasok sa NAIA, ilang buwan nang hindi siya makapag-book ng flight pauwi ng Pilipinas.

Hindi rin siya kalipikado sa programang repatriation ng OWWA.

Kung makakauwi man, 14 na araw siya sa quarantine facility kahit naturukan na laban sa COVID-19.

"Ang gusto lang po namin sana yung fully-boooked na vaccinated na dapat pagdating sa Manila hindi na po i-quarantine para po yung mga slot ng hotels [sa iba na ibigay]," aniya.

Nasa 2,000 lang ang pinapayagan na makapasok sa NAIA kada araw.

Suwerteng nakasama sa repatriation ang mga seafarer na ilang buwan ding stranded sa UAE.

Marami pa ang stranded sa ibang bansa kaya maging ang Maritime Industry Authority (MARINA), nagre-request na ring dagdagan ang papayagan na makapasok sa Pilipinas.

Pero ayon sa One Stop Shop sa NAIA, na siyang lead agency sa pagpoproseso ng mga umuuwi sa Pilipinas, napupuno na ang quarantine facilities kaya hindi pa oras na dagdagan ang bilang ng papayagan umuwi sa bansa.

"Talagang nag-iingat tayo nang husto... Konting delay lang magkakaroon na kami agad ng congestion… Sa mga kababayan na gusto umuwi, alamin niyo ito para alam niyo pagdadaanan ninyo," ani Raul del Rosario, head, One Stop Shop sa NAIA.

Ang grupo ng mga airlines, apektado rin si mababang bilang ng mga pumapasok sa bansa. Ang hiling nila sa IATF, tanggapin na ang mga fully-vaccinated mula sa ibang bansa.

"We are in dire need for an increase. The industry is suffering... From last month may airline na umayaw na, na tumigil na. Habang pinapatagal natin ito lalong nahihirapan ang carriers... Kung pagbibigyan natin yan malaking bagay kung mapapaigsi natin ang quarantine sa ating pasahero, if we do that there will be more rooms and we can increase our passengers cap. If we can put our levels to 5,000 malaking tulong sa stranded abroad," sabi ni Edgar Allan Nepomuceno, presidente ng Airline Operators’ Council.

Sa ngayon kasi, ang may pinaikling quarantine lang ang mga nabakunahan sa Pilipinas na nagpunta sa ibang bansa at uuwi rin muli.

Pinag-aaralan pa kung paano ang pagtanggap sa mga kumpleto na ang bakuna mula sa ibang bansa.

—Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News