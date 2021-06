Metro Manila mayors maghihigpit sa pag-quarantine ng mga galing ibang bansa

Watch more in iWantTFC

Maghihigpit nang husto ang Metro Manila mayors sa pag-quarantine sa mga bumiyahe galing sa ibang bansa sa harap ng banta ng Delta variant ng COVID-19.

Wala pa kasing naiuulat na kaso ng Delta variant sa Kamaynilaan kaya balak maghigpit ng mga alkalde.

Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman at Metro Manila Council (MMC) leader Benhur Abalos, malaki ang papel ng mga local government unit para mapigilan ang pagkalat ng variant.

"'Pag turnover sa LGU, dito hihigpitan po talaga ng mga alkalde po natin... to make sure, walang lalabas ng bahay, to serve the full quarantine days," ani Abalos.

Pero sa meeting ng MMC noong Sabado, aminado ang mga mayor na kakailanganin pa nila ng 5,000 contact tracers.

Ngayong Lunes, inanusniyo ng gobyerno na nakapagtala ang bansa ng 4 na dagdag na kaso ng COVID-19 Delta variant, na sinasabing mas nakahahawa.

Pursigido ang Department of Health na mapag-aralan ang variant para magawan ng paraang hindi ito kumalat. Pero hindi ito maipatupad agad dahil kulang sila sa genome sequencing kits.

Sa katunayan, hindi umano naaabot ang target na 750 samples kada linggo.

Ilang dosena lang ang napapag-aralan para sa genome sequencing, kaya hindi matukoy kung ilan sa mga umuwi sa bansa ang may bitbit na mga variant.

"There is this global shortage for the reagents for the whole genome sequencing because all countries are doing that right now," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News