Liberal Party may hirit sa 1Sambayan para sa pagkakaisa ng oposisyon

MAYNILA — Umaasa ang Liberal Party na madadagdagan pa ang listahan ng 1Sambayan coalition para sa kandidato ng oposisyon para sa pagkapresidente at bise presidente sa Halalan 2022.

Nauna nang sinabi ni dating Supreme Court associate justice at 1Sambayan convenor Antonio Carpio na hindi pa sila nagsasara ng pintuan kay Sen. Panfilo Lacson, na tumanggi na sa kanila.

Lumulutang din ang mga pangalan nina Manila Mayor Isko Moreno at Sen. Manny Pacquiao.

Ayon kay LP president Sen. Francis Pangilinan, bukas ang kanilang pintuan sa isang kondisyon.

"Basta sinsero, basta sinsero ang pagtutol sa kasalukuyang pamamahala lalo na sa COVID [response] na makupad," ani Pangilinan.

Pero aniya, gusto pa rin ng partido na ang party chairperson na si Vice President Leni Robredo ang maging standard bearer ng oposisyon.

"We want her to run and we hope she will decide in favor of running, but siya mismo na rin nagsabi kailangan number 1 pagkakaisa," ani Pangilinan.

Bukod kay Robredo, nasa listahan din ng 1Sambayan sina Sen. Grace Poe, dating Sen. Antonio Trillanes, Batangas Rep. Vilma Santos-Recto, Jesus is Lord Movement founder at CIBAC party-list Rep. Eddie Villanueva, at human rights lawyer Chel Diokno.

—Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News